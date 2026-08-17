به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام مجید حیدریفر در تفسیر پیش از ظهر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، با اشاره به ویژگیهای پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در قرآن کریم، اظهار کرد: بیش از ۴۰ صفت و ویژگی برای پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در قرآن کریم بیان شده که نشاندهنده عظمت و بزرگواری آن حضرت است.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله مظهر و آیینه صفات جمال و جلال الهی است، افزود: خداوند متعال در قرآن کریم خود را به عنوان معلم بشر معرفی کرده و در آیات ابتدایی سورههای علق و الرحمن، بر جایگاه تعلیم و آموزش انسان تأکید فرموده است.
حیدریفر ادامه داد: در مکتب وحی، خداوند متعال معلم اول و وجود نازنین حضرت محمد صلیاللهعلیهوآله معلم دوم بشریت است و آن حضرت با اذن و ارسال الهی برای هدایت و تربیت انسانها مبعوث شده است.
وی با اشاره به آیاتی از سورههای بقره، آلعمران و جمعه، خاطرنشان کرد: در چندین آیه قرآن کریم، پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله هم به عنوان معلم و هم به عنوان مربی معرفی شده است و در برخی از این آیات، تزکیه و تربیت بر تعلیم مقدم شده که این مسئله نشاندهنده اهمیت ویژه تربیت انسان است.
سخنران حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه دانستن به تنهایی انسان را به سعادت نمیرساند، تصریح کرد: بسیاری از انسانها میدانند غیبت، تهمت و دروغ حرام است، اما مشکل در عمل کردن به دانستههاست؛ بنابراین آنچه انسان را به قلههای معنویت، سلامت و سعادت میرساند، تبدیل علم به عمل و داشتن ارادهای قوی برای انجام واجبات و ترک محرمات است.
وی با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره، اظهار داشت: خداوند به پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله میفرماید که آنچه را نمیدانستی به تو آموخت؛ همچنین خداوند درباره انسانها میفرماید پیامبر به آنان چیزی را میآموزد که پیش از این نمیدانستند.
حیدریفر در پایان تأکید کرد: اگر وحی الهی و وجود پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله نبود، انسانها بسیاری از معارف و آموزههای الهی را نمیتوانستند به دست آورند؛ بنابراین باید خود را تحت تربیت پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و جانشینان آن حضرت قرار دهیم تا در دنیا و آخرت به سعادت و سربلندی دست یابیم.
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