به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ با پایان یافتن دو ماه عزاداری محرم و صفر، روز یکشنبه مقارن با سوم ماه ربیع‌الأول و پس از گرامی‌داشت سه روز عزای ثامن الحجج(ع) در مشهدالرضا، در آیینی قدیمی، پرچم عزای گنبد منور رضوی به نشانه اعلان پایان ایام عزاء با پرچم سبز رنگ تعویض گردید و جهان تشیع، دوره دیگری از احیای شعائر انسان‌ساز را پشت سر گذاشت. دو ماه عزاداری در مناسبت‌های بزرگی همچون عاشوراء، اربعین، رحلت رسول اعظم اسلام(ص) و سبط اکبر ایشان امام حسن مجتبی(ع) و نیز عالم آل محمد حضرت علی بن موسی الرضا(ع) به همراه شکل‌گیری امواج عظیم زیارتی در میان شیعیان برای زیارت مراقد مطهر امامان معصوم، دستاوردهای بزرگی را از لحاظ معنوی، فردی و اجتماعی نصیب پیروان اهل‌بیت(ع) و دوستداران خاندان رسالت می‌گرداند. در این رابطه با حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالفضل فروتن، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و عضو جامعه نخبگانی کشور، درباره راهکارهای حفظ معنویت و رهاوردهای دو ماه توسل و زیارت گفتگو کردیم.

استاد فروتن در ابتدا با آرزوی قبول زیارت‌ها و عزاداری‌های مردم در این زمینه گفت: مسئله‌ای که در این دو ماه محرم و صفر برای یک انسان یا جامعه‌ای که بنا دارد در مسیر کمال و رشد قرار بگیرد این است که انسان مؤمن متدین و کسی که بنده خداست به دنبال این باشند که رضایت و خشنودی خداوند متعال رو کسب کنند و افراد و جامعه به دنبال این باشند که دنیا و آخرت آبادی را برای خود و دیگران رقم بزنند.



وی در تشریح این دیدگاه افزود: انسان‌ها به دنبال این هستند که زندگی و آرامش را در این پهنه هستی خاکی و مادی داشته باشد و در عین حال بتوانند عاقبت خیر و سعادت اخروی را نصیب خود گردانند و این مهم در گرو تداوم «یا حسین» گفتن‌های جاری در محرم و صفر است. در واقع حرکت محرم و صفر باید به این مرحله ختم بشود که با حسین بودن کلید اصلی و رمز اصلی پیروزی در دنیا و خوشبختی و سعادت در جهان آخرت است.



این استاد حوزه علمیه بیان داشت: ما در این دو ماه پیوسته یا حسین گفته‌ایم و این یا حسین نمادی و درگاهی است برای ارتباط با تک تک اهل‌بیت و تک تک ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام؛ در واقع ارتباط برقرار کردن و انس گرفتن و توسل داشتن با همین «یا علی» گفتن، این «یا فاطمه الزهرا» گفتن این «یا حسن» و «یا مهدی» گفتن‌ها «یا رضا» گفتن‌ها استمرار می‌یابد و همه این انوار الهی، نور واحدی هستند و در ادامه باید ختم به ثبات و یقین در اندیشه و عقاید و رفتار بشود.

این پژوهشگر دینی خاطر نشان کرد: بایستی بتوانیم و تلاش کنیم که با اهل‌بیت(ع) باشیم، با اینها بمانیم و مسیری را انتخاب کنیم برای زندگی که با سیره و تعالیم اهل‌بیت(ع) همراه و منطبق باشد؛ پس محرم و صفر گام آغازین این طریق است و توسل به اهل‌بیت(ع) و این همه «یاحسین» گفتن‌ها، یا «امام سجاد» گفتن‌ها، این «یا علی» گفتن‌ها، این یا «رسول الله» گفتن‌ها، این مجموعه نداها و توسلات زبانی بایستی به اینجا ختم بشود که در مرحله رفتار و گفتار و سبک زندگی خود را نشان دهد و بتوانیم مسیری را طی کنیم که خلق و خوی خود را با اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) تنظیم کنیم.



حجت‌الاسلام و المسلمین فروتن تأکید کرد: برای بعد از محرم و صفر هم حتما بایستی این توسلات ادامه‌دار باشد، این ارتباط گرفتن‌ها و پیوند باشد. نمی شود بگوییم خب محرم و صفر تمام شد تا سال بعد! اگر کسی حضور مهدی صاحب‌الزمان، امام عصر(عج) را در زندگی خودش هر روز حس کند، خودش را در محضر امام معصوم ببیند، با امام معصوم ارتباط برقرار کند، خودش را بدهکار به امام معصوم بداند، خودش را به این مرحله از توجه برساند که بایستی برای آمدن مهدی صاحب الزمان قدمی بردارد و با خود بگوید باید کاری کنم، به ایشان توسل کنم، از ایشان بخواهم دستگیری کنند، توانسته است این ارتباط با معصوم رو که عامل مهم و کلیدی برای پرواز هست را به دست بیاورد و این توسل ما را عمل به این آیه شریفه قرآن است که «وابتغوا الیه الوسیله»؛ زیرا اگر قرار است انسان در خانه خدا را بزند و به یکتاپرستی حقیقی دست پیدا کند باید از طریق این واسطه‌های معصوم باشد.

عضو جامعه نخبگانی حوزه علمیه یادآور شد: آن عنصر حیاتی و کلیدی برای پرواز، داشتن یک زندگی موحدانه هست؛ اینکه انسان در زندگی‌اش ذره‌ای طاغوت‌پرستی نباشد، ذره‌ای تکبر و استکبار نباشد، فقط عبد خدا بودن، فقط از او اطاعات کردن. آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم» بر این مهم دلالت دارد که اگر قرار است انسان بتواند در تمامی شوؤن زندگی مایه افتخار اهل‌بیت(ع) قرار بگیرد و بنده برتر خداوند متعال باشد، بایستی در تک تک اتفاقات و انتخاب های زندگی‌اش خدا را حاضر و شاهد ببیند و خودش را مسئول و پاسخگو به خداوند بداند از این رو این همه توسل و زیارت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در دو ماه گذشته قرار است ما را برساند به توجه به خداوند متعال؛ به اینکه ما در تک تک لحظات زندگی‌مان در طول سال خدا را حس کنیم، از او کمک بگیریم و بتوانیم یاد خدا را، ذکر خدا را، در زندگی و در جامعه جاری کنیم.