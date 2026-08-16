همایش مردمی شیعیان هرات به مناسبت پنجمین سالروز ۲۴ مرداد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بزرگ مردمی شیعیان استان هرات به مناسبت گرامیداشت ۲۴ مرداد و پنجمین سالروز بازگشت طالبان به قدرت، در مسجد جامع ولیعصر(عج) در شهرک جبرئیل برگزار شد.
در این مراسم، فرماندهان پلیس هرات، رئیس شورای علمای شیعه این استان، شماری از علما، فرهنگیان، شخصیتهای اجتماعی، شهروندان و اصحاب رسانه حضور داشتند.
برگزارکنندگان هدف از برگزاری این همایش را گرامیداشت از ۲۴ مرداد، بررسی اهمیت ثبات و امنیت و تأکید بر نقش مردم در حفظ ارزشهای دینی و ملی عنوان کردند.
سخنرانان و شرکتکنندگان در این مراسم همچنین بر ضرورت تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی و همکاری میان اقشار مختلف جامعه تأکید کردند و تأمین امنیت و ثبات را از نیازهای اساسی افغانستان دانستند.
شماری از علما و شخصیتهای اجتماعی حاضر در این همایش با تأکید بر اهمیت وحدت ملی، خواستار تقویت همکاری میان مردم و حکومت برای تأمین امنیت و ایجاد زمینه مناسب برای زندگی آرام شهروندان شدند.
در این مراسم همچنین بر نقش مردم در پاسداری از ارزشهای دینی و ملی و ضرورت افزایش همدلی میان اقوام و گروههای مختلف اجتماعی تأکید شد.
برگزاری این همایش در حالی است که جامعه شیعه افغانستان طی سالهای گذشته، همواره بر ضرورت تأمین امنیت، حفظ آزادیهای مذهبی و فراهمشدن زمینه مشارکت اجتماعی و فرهنگی شهروندان تأکید کرده است.
هرات یکی از مناطقی است که بخش قابل توجهی از جمعیت شیعه افغانستان در آن سکونت دارند و شهرک جبرئیل نیز از مراکز مهم اجتماعی و فرهنگی شیعیان این استان به شمار میرود.
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