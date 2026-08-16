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خطیب شیعه‌ی بامیان: پایداری حکومت به حمایت مردم وابسته است

۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
کد مطلب: 1853261
خطیب شیعه‌ی بامیان: پایداری حکومت به حمایت مردم وابسته است

همزمان با پنجمین سالروز بازگشت طالبان به قدرت، حجت‌الاسلام نعمت‌الله صادقی، خطیب مسجد جامع بامیان، با تأکید بر نقش مردم در ثبات حکومت گفت که نظم و پایداری جامعه بدون حمایت مردم امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن پنجمین سالروز سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت، مراسمی با حضور شماری از شهروندان و مسئولان محلی در مرکز ولایت بامیان برگزار شد.

حجت‌الاسلام نعمت‌الله صادقی، خطیب مسجد جامع بامیان، در این مراسم با اشاره به رابطه متقابل میان مردم و حکومت اظهار داشت که ثبات و پایداری هر نظامی به میزان حمایت مردم از آن وابسته است.

وی با استناد به سخنان حضرت علی(ع)، بر اهمیت ارتباط میان حکومت و جامعه تأکید کرد و گفت حکومت زمانی می‌تواند در مسیر ثبات حرکت کند که از پشتوانه و حمایت مردم برخوردار باشد.

صادقی همچنین با اشاره به حوادث صدر اسلام و جریان خوارج، گفت حضرت علی(ع) در برخورد با مخالفان، تا زمانی که شرایط اقتضا نمی‌کرد، از رویارویی نظامی پرهیز کرد و رویکردی مبتنی بر مدارا در پیش گرفت.

این عالم دینی همچنین حمایت از نظام اسلامی را حمایت از دین دانست و اظهار داشت در صورتی که حکومت بر پایه قوانین اسلامی و عدالت‌محور عمل کند، حمایت از آن وظیفه مسلمانان خواهد بود.

در ادامه این مراسم، قاری گل‌حیدر شفق، استاندار بامیان، نیز با اشاره به تحولات سیاسی و امنیتی سال‌های گذشته افغانستان، بازگشت طالبان به قدرت را نتیجه «ایستادگی و فداکاری مردم» توصیف کرد.

این مراسم در شرایطی برگزار شده است که بامیان به‌عنوان یکی از مناطق عمدتاً شیعه‌نشین افغانستان، در سال‌های اخیر شاهد تحولات مختلف اجتماعی، سیاسی و امنیتی بوده است. سخنان مطرح‌شده در این مراسم نیز بر اهمیت حفظ ثبات، تأمین امنیت و تقویت رابطه میان مردم و حکومت در افغانستان متمرکز بود.

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