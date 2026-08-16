به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن پنجمین سالروز سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت، مراسمی با حضور شماری از شهروندان و مسئولان محلی در مرکز ولایت بامیان برگزار شد.
حجتالاسلام نعمتالله صادقی، خطیب مسجد جامع بامیان، در این مراسم با اشاره به رابطه متقابل میان مردم و حکومت اظهار داشت که ثبات و پایداری هر نظامی به میزان حمایت مردم از آن وابسته است.
وی با استناد به سخنان حضرت علی(ع)، بر اهمیت ارتباط میان حکومت و جامعه تأکید کرد و گفت حکومت زمانی میتواند در مسیر ثبات حرکت کند که از پشتوانه و حمایت مردم برخوردار باشد.
صادقی همچنین با اشاره به حوادث صدر اسلام و جریان خوارج، گفت حضرت علی(ع) در برخورد با مخالفان، تا زمانی که شرایط اقتضا نمیکرد، از رویارویی نظامی پرهیز کرد و رویکردی مبتنی بر مدارا در پیش گرفت.
این عالم دینی همچنین حمایت از نظام اسلامی را حمایت از دین دانست و اظهار داشت در صورتی که حکومت بر پایه قوانین اسلامی و عدالتمحور عمل کند، حمایت از آن وظیفه مسلمانان خواهد بود.
در ادامه این مراسم، قاری گلحیدر شفق، استاندار بامیان، نیز با اشاره به تحولات سیاسی و امنیتی سالهای گذشته افغانستان، بازگشت طالبان به قدرت را نتیجه «ایستادگی و فداکاری مردم» توصیف کرد.
این مراسم در شرایطی برگزار شده است که بامیان بهعنوان یکی از مناطق عمدتاً شیعهنشین افغانستان، در سالهای اخیر شاهد تحولات مختلف اجتماعی، سیاسی و امنیتی بوده است. سخنان مطرحشده در این مراسم نیز بر اهمیت حفظ ثبات، تأمین امنیت و تقویت رابطه میان مردم و حکومت در افغانستان متمرکز بود.
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