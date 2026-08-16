محمد محقق: صبر مردم افغانستان در برابر طالبان به پایان رسیده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست آنلاین «پنجمین سالگرد تحویلدهی قدرت به طالبان» با حضور شماری از رهبران سیاسی، نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی افغانستان به میزبانی «مجمع ملی برای نجات افغانستان» و «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» برگزار شد.
در این نشست، شخصیتهایی از جمله محمد محقق، عطا محمد نور، احمد مسعود و سرور دانش و شماری دیگر از فعالان سیاسی و مدنی افغانستان درباره پیامدهای پنج سال حاکمیت طالبان، وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور و راهکارهای پیشرو سخنرانی کردند.
محور اصلی این نشست، بررسی عملکرد طالبان طی پنج سال گذشته و بررسی گزینههای سیاسی برای آینده افغانستان بود.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، ترکیب شرکتکنندگان در این نشست را بازتابی از تنوع سیاسی و اجتماعی افغانستان دانست و آن را نمادی از یک «بدیل» در برابر وضعیت کنونی کشور توصیف کرد.
وی با اشاره به وضعیت سیاسی افغانستان، انحصار قدرت و افراطگرایی را از مهمترین بحرانهای پیشروی این کشور دانست و گفت تداوم چنین وضعیتی میتواند آینده افغانستان را با چالشهای جدی مواجه کند.
محقق با اشاره به سخنان مطرحشده از سوی سرور دانش، بر ضرورت جلوگیری از تکرار تجربههای تمرکز قدرت و استبداد فردی در افغانستان تأکید کرد و گفت چنین رویکردهایی در گذشته به وقوع کشتارها، کوچهای اجباری و آوارگی میلیونها شهروند افغانستان منجر شده است.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در دوره حاکمیت طالبان اظهار داشت که این گروه با تکیه بر «استبداد سیاسی و حاکمیت تکقومی»، حقوق شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران، را نادیده گرفته است.
این رهبر سیاسی افغانستان با مرور تحولات سیاسی پنج دهه اخیر این کشور گفت حکومتهایی که بر استبداد و افراطگرایی تکیه کردهاند، به دلیل نپذیرفتن تنوع و تکثر جامعه افغانستان، در نهایت با بحران مشروعیت و زوال سیاسی مواجه شدهاند.
محقق در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مقاومت در برابر طالبان پرداخت و با اشاره به تجربه جهاد و مقاومت در دهههای گذشته، از نحوه اداره افغانستان توسط طالبان انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه مردم افغانستان طی پنج سال گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشتهاند، گفت: «صبر مردم در پنج سال گذشته به پایان رسیده است.»
محقق در عین حال تأکید کرد که اولویت جریانهای سیاسی مخالف طالبان، یافتن راهحل از مسیر گفتوگو و مذاکره و ایجاد حکومتی مبتنی بر اراده ملی است.
وی هشدار داد که اگر طالبان از پذیرش تغییر در ساختار سیاسی افغانستان خودداری کنند، ممکن است تحولات آینده به سمت گزینههای دیگری، از جمله مقاومت نظامی، سوق پیدا کند.
این نشست در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت برگزار شد؛ دورهای که طی آن، ساختار سیاسی افغانستان دستخوش تغییرات گسترده شده و موضوعاتی همچون انحصار قدرت، مشارکت سیاسی، وضعیت حقوق زنان و دختران، آزادیهای مدنی و مذهبی و آینده نظام سیاسی کشور همچنان از مهمترین محورهای مورد مناقشه میان طالبان و مخالفان این گروه است.
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