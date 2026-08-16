فعالیت چهارمین مدرسه تابستانی «دارالعلم» در حرم امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ مدرسه تابستانی علوم اسلامی «دارالعلم» برای چهارمین دوره در حرم مطهر عالم آل محمد(ص) با شرکت علماء، اساتید و طلاب نخبه علوم اسلامی از سراسر کشور در حال برگزاری است.

آیین افتتاحیه این مدرسه فصلی علوم اسلامی روز شنبه هفته جاری با حضور و سخنرانی حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در مدرسه علمیه کهن میرزا جعفر داخل حرم امام رضا(ع) آغاز به کار کرد. در این دوره از مدرسه تابستانی «دارالعلم»، هفت مدرسه تخصصی مشغول برگزاری دروس مرتبط در رشته‌های گوناگون علوم اسلامی هستند. «مدرسه قرآن و حدیث»، «مدرسه فقه و اصول»، «مدرسه علوم عقلی»، «مدرسه ادبیات و زبان‌شناسی»، «مدرسه منطق و روش‌شناسی»، «مدرسه سیره و تاریخ اهل‌بیت(ع)» و مدرسه «نسخه‌شناسی و تصحیح متون»، مدارس هفت‌گانه امسال است که با همکاری حوزه علمیه خراسان و آستان قدس رضوی به مدت دو هفته در حال برگزاری است.

در مراسم افتتاحیه مدرسه دارالعلم رضوی، حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی با تقدیر از برگزاری این مدرسه علمی در حرم امام رضا(ع) آن را مصداقی از آیه «نفر» در قرآن دانستند که می‌فرماید: «وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُوا کَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ».

آیت‌الله العظمی سبحانی برگزاری دارالعلم رضوی را ابتکاری ارزنده توصیف کردند که موجب شکل‌گیری مرکزی برای آموختن علم از سراسر کشور شده است. این مرجع عالیقدر در ادامه به عنوان نخستین جلسه درس خود در دارالعلم رضوی، با بیان حدیثی از امام علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام که فرمودند: «إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّینِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ وَ صَلَاحُ الدُّنْیَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِینَ، إِنَّ الْإِمَامَةَ أُسُّ الْإِسْلَامِ النَّامِی وَ فَرْعُهُ السَّامِی» گفتند: این روایت، امامت را فوق‌العاده معنا می‌کند؛ زمام دین، نظام مسلمین، صلاح دنیا و آخرت و عزت مؤمنین، امامت اساس اسلام و فرع روینده آن است و باید ببینیم کدام امامت می‌تواند مصداق این حدیث باشد.

«بررسی نظریه امامت در پرتو کتاب عیون اخبارالرضا»؛ عنوان دروس آیت‌الله العظمی در مدرسه تابستانی دارالعلم است. به گفته مدیران و مسئولان برگزاری دارالعلم رضوی، این مدرسه با هدف احیای جایگاه علمی حرم مطهر رضوی و مشهدالرضا و حوزه خراسان تأسیس گردیده تا با الهام از آموزه‌های عالم آل محمد امام علی بن موسی الرضا(ع)، سیره آن حضرت در ارتقاء علوم و معرفت و معارف در جهان اسلام پیموده شود.

چهارمین مدرسه تابستانه «دارالعلم» از شنبه ۲۴ مرداد تا چهارشنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در داخل حرم و در جوار بارگاه حضرت ثامن الحجج(ع) در فضایی معنوی و شورانگیز میزبان صدها تن از برگزیدگان و نخبگان علوم اسلامی است.