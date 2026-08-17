واکنش ترامپ به توافق دفاعی مکه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از امضای «توافق مکه برای دفاع مشترک» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه‌ای از نزدیکی بیشتر کشورهای خاورمیانه و تقویت توانایی آنها برای دفاع از خود دانست.

ترامپ این توافق را «گامی بزرگ، جسورانه و مهم» توصیف کرد و به رهبران سه کشور تبریک گفت.

ترامپ اظهار داشت: از دیدن عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بسیار خوشحالم؛ آنها سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند.

امضای این توافق در شرایطی انجام شده است که در پی جنگ اخیر آمریکا علیه ایران، تردیدهایی درباره توانایی واشنگتن برای تضمین امنیت متحدانش در منطقه مطرح شده است.

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