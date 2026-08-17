وحشت نتانیاهو از رهبر انقلاب در تبلیغات انتخاباتی + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فاصله ۷۱ روز تا زمان برگزاری انتخابات آتی کنست رژیم صهیونیستی در ۵ آبان ۱۴۰۵، نامزدهای انتخاباتی در فلسطین اشغالی از هم اکنون فعالیت های تبلیغاتی خود را به منظور جلب نظر شهرک نشینان صهیونیست پس از سه سال جنگ و شکست و ناکامی در جبهه های مختلف نبرد آغاز کرده اند.

در این بین کمپین تبلیغاتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رهبر حزب لیکود که در هفته های اخیر با نگرانی فراوان نتایج آخرین نظرسنجی ها و افکارسنجی های سرزمین های اشغالی را که حاکی پیشتازی نامزدهای جناح رقیب در انتخابات پیش رو است را دنبال می کند در تازه‌ترین حربه تبلیغاتی خود، تلاش دارد با ارعاب ساکنان سرزمین های اشغالی از محور مقاومت و مخالفان جنایات ضدبشری اسرائیل، برای نامزد متبوع خود رای جمع آوری کند.

در همین راستا حزب لیکود که به خوبی از وحشت ساکنان سرزمین های اشغالی از ایران، محور مقاومت و سایر چهره‌های برجسته ضدصهیونیست در سطح منطقه و جهان آگاه است در جدیدترین حربه تبلیغاتی خود با برافراشتن بیلبوردهای شهری منقش به تصویر حضرت آیه‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، ‌رهبر انقلاب اسلامی، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و همچنین زهران ممدانی، شهردار نیویورک تلاش دارد تا ارعاب و ایجاد وحشت برای نتانیاهو رای جمع کند.

در حاشیه این بیلبوردهای شهری بزرگ نوشته شده است: « آنها می‌خواهند نتانیاهو در انتخابات ببازد، نگذارید آنها برنده شوند.»

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