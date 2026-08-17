به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک باغ‌وحش در تایلند اعلام کرد که ورود گردشگران اسرائیلی را ممنوع کرده؛ تصمیمی که مدیریت این مجموعه آن را به رفتارهای تهاجمی و تخلفات منتسب به برخی بازدیدکنندگان اسرائیلی مرتبط دانسته است.

طبق خبر روزنامه محلی «بانکوک پست»، در مقابل، مدیریت این باغ‌وحش اعلام کرده است که فلسطینیان می‌توانند به صورت رایگان وارد مجموعه شوند و در صفحات خود نیز پیام‌هایی در حمایت از فلسطین منتشر کرده است.

مدیریت باغ‌وحش بر تصمیم خود برای جلوگیری از ورود اسرائیلی‌ها تاکید کرده و در محوطه و صفحات مرتبط با این مجموعه، تصاویری شامل علامت «ورود ممنوع» در کنار پرچم رژیم اسرائیل و همچنین پرچم فلسطین و شعارهای حمایت از فلسطین منتشر شده است.

در مطالبی که به مالک این باغ‌وحش نسبت داده شده، آمده است که این تصمیم نه صرفا به دلیل ملیت افراد بلکه در پی تجربه‌های قبلی با شماری از گردشگران اسرائیلی اتخاذ شده است. مدیریت مجموعه برخی از آنان را به رفتارهایی مغایر با مقررات باغ‌وحش متهم کرده است.

از جمله مواردی که مدیریت باغ‌وحش مطرح کرده، خودداری از پرداخت هزینه ورودی، برداشتن غذای حیوانات که برای دیگر بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده بود، بی‌توجهی به دستورالعمل‌ها و رفتار نامناسب با حیوانات عنوان شده است.

این ماجرا پس از آن شدت گرفت که یک خانواده اسرائیلی برای ورود به باغ‌وحش مراجعه کرد و گفت که کارکنان پس از اطلاع از اسرائیلی بودن آنان، از ورودشان جلوگیری کرده‌اند.

ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز مشاجره این خانواده با یکی از نمایندگان باغ‌وحش را نشان می‌دهد که در نهایت با ترک محل از سوی خانواده پایان می‌یابد.

مدیریت باغ‌وحش پس از این اتفاق نیز موضع خود را در شبکه‌های اجتماعی تکرار کرد و تصویری از پرچم رژیم اسرائیل با علامت «ورود ممنوع»، در کنار پرچم فلسطین و عبارت «فلسطین آزاد» منتشر کرد.

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