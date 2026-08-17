به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرپرست دادسرای جنایی تهران از دستگیری ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل حمیدرضا رجبزاده خبر داد.
قاضی «محمد شهریاری» روز دوشنبه اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی مجموعه پلیس و ماموران امنیتی، ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل حمیدرضا رجبزاده دستگیر شدند.
وی افزود: تحقیقات پرونده برابر مقررات قانونی در حال انجام است و از طریق مجاری قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
گفتنی است ویدئویی از پیکر آسیبدیدۀ این فرد (حمیدرضا رجب زاده) که از حدود یک ماه پیش ناپدید شده بود در یک کانال ضدانقلاب منتشر و در فضای مجازی دستبهدست شد.
بررسیها نشان داد که بیشتر ادعاهای قبلی این کانال ضدانقلاب تازه تاسیس که تصاویر مقتول را منتشر کرده، نادرست بوده و با هدف دستاوردسازی دروغین و جذب فالور مطرح شده بود. این کانال پیش از این هم تصاویر قدیمی اقدامات گروهک منافقین را به نام خود منتشر کرده بود.
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