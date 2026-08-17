به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزهای خود به جنوب لبنان، مناطق مختلفی را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد؛ حملاتی که همزمان با ادامه تحرکات نظامی این رژیم در ارتفاعات علی‌الطاهر و کفرشوبا و نقض مکرر توافق‌ آتش‌بس انجام می‌شود.

خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که یک فروند جنگنده رژیم صهیونیستی اطراف شهرک قنطره در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شهرک منصوری را هدف حملات خود قرار داده است.

خبرنگار المیادین همچنین از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه وادی سلوقی در جنوب لبنان خبر داد.

در همین حال، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی به تجاوزها و حملات خود علیه شهر نبطیه و مناطق اطراف آن ادامه می‌دهد.

خبرنگار المیادین تأکید کرد که این حملات در چارچوب ادامه نقض توافق‌های آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد و این رژیم همچنان به اقدامات نظامی خود در مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، ارتفاعات علی‌الطاهر نیز همچنان در معرض حملات و تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی قرار دارد.

همزمان، نفوذ و تحرکات نیروهای رژیم صهیونیستی در منطقه کفرشوبا نیز ادامه یافته است.

گزارش‌های اخیر از جنوب لبنان نشان می‌دهد که با وجود توافق‌های مربوط به توقف درگیری‌ها، حملات هوایی، توپخانه‌ای و تحرکات زمینی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب این کشور همچنان ادامه دارد.

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