به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر مالزی با محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ایستادگی و تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران در برابر این تجاوز را قابل تحسین دانست.

وی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اظهار کرد: «ما احتمالاً یکی از معدود کشورها یا تنها کشوری بودیم که علیه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قطعنامه‌ای قوی در پارلمان تصویب کردیم.»

نخست‌وزیر مالزی با تمجید از «ایستادگی، عزم، انضباط و تاب‌آوری ایران»، تهران را به تعامل بیشتر با کشورهای همسایه فراخواند و گفت: «باید با آن‌ها وارد تعامل شوید و تلاش کنید برخی از نگرانی‌های آن‌ها را در نظر بگیرید.»

سیاست تعامل با همسایگان و حفظ ارتباط و مناسبات اقتصادی و سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران حتی بعد از جنگ تحمیلی علیه ملت ایران با همسایگان در حالی دنبال شده و جزو سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران است که حملات علیه مردم ایران از پایگاه‌های آمریکایی مستقر در این کشورها صورت گرفت؛ اما در عین حال مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی بر حُسن تعامل با همسایگان تاکید ورزیده‌اند.

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