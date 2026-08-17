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بقائی: کانادا به «تیم ذخیره» آمریکا در جنگ علیه ایران تبدیل شده است

۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۴
کد مطلب: 1853410
بقائی: کانادا به «تیم ذخیره» آمریکا در جنگ علیه ایران تبدیل شده است

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که کانادا به «تیم ذخیره» آمریکا در تجاوز نظامی علیه ایران تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: آمریکا، کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خود می‌نامد، بر کالاهای این کشور تعرفه می‌بندد و حتی بر سر مسائل زیست‌محیطی نیز آنها را تهدید به مجازات می‌کند، اما پاسخ اتاوا تنها اطاعت است.

وی افزود: اتاوا برای جلب رضایت واشنگتن، در «جنگ غیرقانونی» آمریکا علیه ایران مشارکت می‌کند.

بقائی تاکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد کانادا دیگر در کنار آمریکا بازی نمی‌کند، بلکه در لیگ واشنگتن به نقش «تیم ذخیره» تنزل یافته است.

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