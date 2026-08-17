بقائی: کانادا به «تیم ذخیره» آمریکا در جنگ علیه ایران تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: آمریکا، کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خود می‌نامد، بر کالاهای این کشور تعرفه می‌بندد و حتی بر سر مسائل زیست‌محیطی نیز آنها را تهدید به مجازات می‌کند، اما پاسخ اتاوا تنها اطاعت است.

وی افزود: اتاوا برای جلب رضایت واشنگتن، در «جنگ غیرقانونی» آمریکا علیه ایران مشارکت می‌کند.

بقائی تاکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد کانادا دیگر در کنار آمریکا بازی نمی‌کند، بلکه در لیگ واشنگتن به نقش «تیم ذخیره» تنزل یافته است.

............................

پایان پیام/ 167