رونمایی از دو اثر علمی در حوزه مدیریت با رویکرد دینی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از دو اثر «الگوی معیار در سیستمسازی دینی» و «فلسفه فقه مدیریت» نوشته حجتالاسلام محمداسماعیل عبداللهی با حضور استاد منصوری لاریجانی، استادتمام دانشگاه امام حسین(ع)، آیتالله رشاد، رئیس شورای عالی حوزه علمیه تهران و پروفسور رضائیان، پدر علم مدیریت ایران برگزار شد.
این دو اثر با هدف ارائه دیدگاههای علمی و دینی در حوزه مدیریت و بررسی ابعاد مختلف نظامسازی و فقه مدیریت به رشته تحریر درآمدهاند و تلاش دارند پیوند میان مبانی دینی و دانش مدیریت را مورد بررسی و تبیین قرار دهند.
در این مراسم، جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و علاقهمندان به مباحث مدیریت و علوم انسانی حضور داشتند و از دو اثر جدید حجتالاسلام عبداللهی رونمایی شد.
علاقهمندان برای تهیه این آثار میتوانند به پایگاه اینترنتی مؤسسه انتشاراتی مطالعات حکمی ایران به نشانی shop.hekmie.ir یا دفاتر فروش انتشارات جهاد دانشگاهی کشور مراجعه کنند.
..............
پایان پیام
نظر شما