به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال در گزارشی مدعی شد «ایران در شرایطی که مذاکرات با آمریکا به بنبست رسیده، خود را برای احتمال ازسرگیری درگیری نظامی آماده میکند»؛ و این رویکرد در شرایطی شکل گرفته که تهران نسبت به انگیزههای واشنگتن در مذاکرات و پایبندی آمریکا به توافقهای پیشین، با توجه به سابقه اقدامات این کشور، بیاعتماد است.»
بر اساس این گزارش، تفاهمی که در ماه ژوئن میان تهران و واشنگتن به امضا رسید، در حالی شکل گرفت که آمریکا و «اسرائیل» پیش از آن فشارهای نظامی و اقتصادی گستردهای علیه ایران اعمال کرده بودند. با این حال، به ادعای WSJ، تهران معتقد است این تفاهم نتوانسته تضمینی برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود ایجاد کند و همین مسئله موجب شده مذاکرات فعلی بیشتر بهعنوان فرصتی موقت برای کاهش فشار و بازسازی توان کشور دیده شود.
والاستریت ژورنال همچنین مدعی شده است که ایران طی دو ماه گذشته، همزمان با ادامه مذاکرات، روند بازسازی زیرساختهای نظامی، دسترسی مجدد به پایگاههای موشکی و افزایش تولید موشک و پهپاد را دنبال کرده است.
این روزنامه به نقل از مقامهای ایرانی و عرب و ارزیابیهای اطلاعاتی، این اقدامات را نشانه آمادگی تهران برای احتمال تشدید دوباره درگیری دانسته است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مذاکرات میان ایران و آمریکا اکنون با اختلافات جدی درباره تحریمها، محاصره دریایی و وضعیت تنگه هرمز مواجه شده است. همزمان، واشنگتن بر فشار اقتصادی و دریایی برای تغییر محاسبات تهران تأکید دارد؛ در مقابل، ایران اعلام کرده است تا زمانی که آمریکا رفتار خود را اصلاح نکند، رفع محدودیتهای اعمالشده بر تنگه هرمز و دیگر مسائل مورد اختلاف امکانپذیر نخواهد بود.
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