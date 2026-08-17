وضعیت اسفناک خبرنگار اسیر فلسطینی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باشگاه اسرای فلسطین، یک نهاد غیردولتی، اعلام کرد وضعیت ظاهری «محمد عرب»، خبرنگار اسیر فلسطینی، در جریان جلسه محاکمه‌اش در روز یکشنبه، بازتابی از وضعیت هزاران اسیر فلسطینی است که در زندان‌های رژیم صهیونیستی در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که محمد عرب دو سال پس از بازداشت در نوار غزه، در جریان جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خود در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در قدس، به درخواست وکیلش ظاهر شد.

باشگاه اسرای فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصویر محمد عرب، صحنه‌ای جدید است که تصاویر هزاران اسیر را در خود خلاصه می‌کند و بیانگر تداوم نابودی و سرکوب در زندان‌های رژیم اشغالگر است.

این نهاد افزود وضعیت ظاهری عرب که در جریان جلسه دادگاه مشاهده شد، یکی از صحنه‌هایی است که به بخشی ثابت از مرحله پس از جنایت نسل‌کشی تبدیل شده است.

پیش‌تر در روز یکشنبه، خالد محاجنه، وکیل محمد عرب، تصویری از او را در جریان جلسه محاکمه از راه دور در حساب کاربری خود در فیس‌بوک منتشر کرده بود. عرب در این تصویر، ظاهری شبیه یک فرد سالخورده داشت و مو و ریش او کاملاً سفید شده بود.

محاجنه در توضیح این تصویر نوشته بود: بیش از دو سال است که پرونده او را دنبال می‌کنم و هر بار که او را می‌بینم، تغییر جدیدی در چهره‌اش مشاهده می‌کنم، اما با وجود همه این شرایط، روحیه او همچنان بالاست.

باشگاه اسرای فلسطین اعلام کرد بیش از ۲۵۰ خبرنگار از زمان آغاز جنگ علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، بازداشت یا زندانی شده‌اند.

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