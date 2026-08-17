به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سیدعلی فضلالله، از روحانیون برجسته لبنان، با هشدار درباره تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، تأکید کرد که این کشور بیش از این تاب دودستگی و اختلافات داخلی را ندارد و عبور از شرایط کنونی نیازمند وحدت، گفتوگو و تقویت جبهه داخلی است.
فضلالله با اشاره به ادامه ویرانگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی، نسبت به احتمال ماجراجویی جدید نخستوزیر این رژیم هشدار داد و گفت تا زمان دستیابی به راهحلهای ریشهای، همه احتمالات همچنان پابرجاست.
وی تأکید کرد که به جای درگیر شدن در مباحث فرقهای و منفعتطلبانه، باید بر تقویت وحدت ملی، بازپسگیری سرزمینهای اشغالی و مقابله با تجاوزات اسرائیل تمرکز شود.
این روحانی لبنانی همچنین خواستار عبور لبنان از ذهنیت فرقهگرایی و تقسیم قدرت و حرکت به سوی یک نظام دولتمحور شد و بر ضرورت شکلگیری یک راهبرد عربی و اسلامی مستقل برای حفاظت از منطقه، حفظ منافع ملتها و مقابله با طمعورزیهای رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
از سوی دیگر، رامی ابوحمدان، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با انتقاد از عملکرد دولت این کشور در مذاکرات با رژیم صهیونیستی گفت بیروت از حقوق ملت لبنان چشمپوشی کرده است.
وی همچنین تاکید کرد که آمریکا از رژیم صهیونیستی برای تأمین منافع خود در منطقه استفاده میکند و سفیر این کشور در بیروت نیز در امور داخلی لبنان مداخله دارد.
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