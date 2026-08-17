اردوغان: اسرائیل عامل جنگ کنونی در منطقه است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور ترکیه در مصاحبه با شبکه الجزیره، با اشاره به توافق دفاعی «مکه» میان ترکیه، عربستان و پاکستان گفت این توافق محدود به سه کشور نیست و مصر و سایر کشورها نیز در صورت تمایل می‌توانند به آن بپیوندند.

رجب طیب اردوغان، همچنین اسرائیل را عامل اصلی آغاز جنگ کنونی در منطقه دانست و بر تداوم حمایت ترکیه از سوریه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه درباره جنگ ایران نیز گفت آنکارا «به‌طور مطلق» با جنگ در منطقه مخالف است و از صلح حمایت می‌کند.

او در عین حال تاکید کرد که اسرائیل عامل اصلی و بازیگر اصلی جنگ بوده و تل‌آویو همواره گزینه جنگ را تشویق کرده است؛ موضوعی که به گفته اردوغان، هزینه‌های سنگینی را به کشورهای منطقه تحمیل کرده است.

او در پاسخ به سوالی درباره تنگه هرمز گفت، امید ما این است که امکان تردد در تنگه هرمز به‌صورت رایگان و بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای فراهم شود. این اقدام، درست‌تر و مناسب‌تر خواهد بود و عبور آزاد، تأثیری بسیار مثبت و سودمند بر کشتیرانی و تجارت جهانی خواهد داشت.

اردوغان در پاسخ به سوالی درباره جنگ با اسرائیل نیز گفت، ما درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم؛ ما درباره صلح صحبت می‌کنیم. اما اگر کسی بخواهد به ترکیه حمله کند و به جای صلح، جنگ را انتخاب کند، ترکیه در جنگیدن تردید نخواهد کرد و از آن فرار نخواهد کرد.

رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگری از اظهارات خود درباره اتحادیه اروپا گفت ترکیه طی ۵۳ سال گذشته از سوی اروپا پذیرفته نشده و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک نیز عضویت این کشور در اتحادیه اروپا محقق شود.

او تأکید کرد که اتحادیه اروپا دیگر اولویت ترکیه نیست و هشدار داد در صورت ادامه این روند، این اروپا خواهد بود که متضرر خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین درباره مسئله کردها گفت آنکارا در تلاش است روابط خود را با شهروندان کرد، چه در ترکیه و چه در منطقه، حفظ کند.

او ابراز امیدواری کرد کردهای سوریه به حقوق خود دست یابند و تأکید کرد ترکیه خواهان حفظ وحدت و همبستگی با کردها در عراق، ایران و سوریه است.

اردوغان درباره سوریه نیز گفت ترکیه از طریق کانال‌ها و سازوکارهای مختلف، روابط و ارتباطات خوبی با دمشق دارد و به همکاری و حمایت خود از این کشور ادامه خواهد داد.

او سوریه را «کشور برادر» توصیف کرد و گفت ترکیه آن را تنها نخواهد گذاشت و مردم سوریه در این دوره خواهند دید که کشورهای برادر تا چه اندازه به حمایت از آنها متعهد هستند.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه این مصاحبه درباره تحولات غزه گفت، ما نمی‌توانیم غزه را تنها بگذاریم. هر وظیفه‌ای که در قبال غزه بر عهده ما بوده، تا امروز انجام داده‌ایم و در ادامه نیز انجام خواهیم داد.

او افزود: حماس تمام همبستگی صادقانه‌ای را که از دستش برمی‌آید نشان می‌دهد، اما از سوی اسرائیل چنین رویکرد مثبتی وجود ندارد. آنها همچنان با رویکردی تهاجمی به حملات خود علیه لبنان و غزه ادامه می‌دهند.

اردوغان درباره تحولات لبنان نیز گفت، در شرایط کنونی، اسرائیل طبیعتاً طرف متجاوز است. لبنان به‌طور مداوم هدف حملات اسرائیل قرار دارد و ما باید هرچه سریع‌تر لبنان را از این حملات نجات دهیم.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

