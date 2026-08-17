به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، در نامه‌ای خطاب به جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، با اشاره به تحولات منطقه تأکید کرد:نجات لبنان در گرو توافق ملی، مشارکت همه طوایف و حفظ وحدت داخلی است و نباید به حمایت یا وعده‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اتکا کرد.

قبلان با بیان اینکه لبنان دارای ساختار سیاسی و اجتماعی پیچیده‌ای است که نمی‌توان آن را از بیرون تحمیل یا تغییر داد، اظهار کرد: واشنگتن و تل‌آویو نمی‌توانند لبنان را ببلعند؛ ممکن است خاورمیانه تغییر کند، اما لبنان قابل تغییر نیست.

وی نسبت به طرح‌های فتنه‌انگیز طایفه‌ای هشدار داد و گفت راه‌حل بحران لبنان، احترام به ساختار ملی و توافقی کشور و پرهیز از پروژه‌هایی است که موجب ایجاد شکاف میان طوایف می‌شود.

قبلان همچنین مدعی شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی درصدد تضعیف جامعه شیعی لبنان و از میان برداشتن نیروهای مخالف پروژه صهیونیستی کردن این کشور هستند.

مفتی جعفری لبنان با اشاره به نقش جنبش امل و حزب‌الله در تحولات لبنان، فداکاری‌های آنان در مقابله با رژیم صهیونیستی و حفظ ساختار ملی کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: لبنان یک شراکت ملی و خانواده‌ای واحد است و نباید منافع ملی آن برای جلب رضایت واشنگتن، بروکسل یا تل‌آویو قربانی شود.

قبلان همچنین بر اهمیت مشارکت اسلامی ـ مسیحی تأکید کرد و فتنه طایفه‌ای را بزرگ‌ترین خطر برای لبنان دانست.

وی درباره رابطه مقاومت و حاکمیت لبنان نیز اظهار کرد: نمی‌توان از مقاومت دست کشید، زیرا اصل وجود حاکمیتی لبنان به آن نیاز دارد و راه‌حل را ایجاد یک چارچوب حاکمیتی و ملی میان ارتش و مقاومت برای انجام وظایف ملی و حاکمیتی کشور دانست.

قبلان با اشاره به تحولات منطقه، ادعا کرد که معادلات خاورمیانه در حال تغییر است و اتکا به قدرت‌های خارجی نمی‌تواند امنیت و ثبات لبنان را تضمین کند.

وی در پایان خطاب به عون گفت که باید از گزینه‌هایی که با وحدت و ساختار ملی لبنان در تعارض است، فاصله بگیرد و راه نجات کشور را در توافق و مشارکت داخلی جست‌وجو کند.

مفتی جعفری لبنان همچنین از نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، به‌عنوان چهره‌ای که می‌تواند همه طوایف را گرد هم آورد، یاد کرد و تأکید داشت که راه‌حل بحران لبنان در داخل کشور و از مسیر توافق ملی است، نه در پایتخت‌های خارجی.

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