رونمایی از کتاب «حکیم امت» در هند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مؤسسه پژوهشی و آموزشی باقرالعلوم(ع) کارگل هند، نشست علمی و ادبی با عنوان «صدای زینب(س)» برگزار شد. در این نشست، ابعاد گوناگون شخصیت علمی، فکری و معنوی حضرت زینب کبری(سلاماللهعلیها)، همچنین نقش تاریخی آن بانوی بزرگ در تبیین پیام عاشورا و ویژگیهایی همچون صبر، استقامت، شجاعت و بصیرت ایشان مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.
در این نشست جمعی از علما، اندیشمندان، ادیبان، شاعران، طلاب، دانشجویان و دوستداران اهلبیت(علیهمالسلام) حضور داشتند و با ارائه مقالات، اشعار و مناقب، به مقام والای حضرت زینب کبری(س)، ادای احترام کردند.
بررسی ابعاد علمی و فکری شخصیت حضرت زینب(س)
در بخش علمی این برنامه، سخنرانان با بررسی ابعاد مختلف زندگی پربرکت حضرت زینب(س)، بر جایگاه علمی، معرفتی و معنوی ایشان تأکید کردند. آنان حضرت زینب(س) را الگویی برجسته از بصیرت، شجاعت، صبر و استقامت دانستند و نقش آن حضرت را در پاسداری از پیام نهضت عاشورا و انتقال حقیقت کربلا به نسلهای بعدی، بسیار مهم و تاریخی عنوان کردند.
سخنرانان همچنین تأکید کردند که حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا، در شرایطی بسیار دشوار و طاقتفرسا، با برخورداری از ایمان، آگاهی و شجاعت کمنظیر، در برابر دستگاه ظلم ایستاد و با خطابههای روشنگرانه خود، حقیقت قیام امام حسین(ع) را برای افکار عمومی تبیین کرد.
برگزاری مشاعره با محوریت شخصیت حضرت زینب(س)
یکی از بخشهای ادبی این برنامه، برگزاری مشاعره «طرحی» با مصرع «دختر علی، فاتح دربار شام است»بود. شاعران حاضر در این مشاعره با سرودههای خود، ابعاد مختلف شخصیت حضرت زینب(س)، نقش تاریخی ایشان پس از واقعه کربلا، شجاعت، فصاحت و استقامت آن حضرت را به تصویر کشیدند.
ارائه مقالات علمی درباره سیره حضرت زینب(س)
در ادامه نشست، محققان مقالات خود را ارائه کردند و به بررسی جنبههای علمی، تاریخی، فکری و معنوی زندگی حضرت زینب کبری(س) پرداختند.
ارائهدهندگان با اشاره به نقش بیبدیل حضرت زینب(س) در نهضت عاشورا، تأکید کردند که شخصیت آن حضرت تنها نماد صبر در برابر مصیبت نیست، بلکه جلوهای روشن از علم، آگاهی، بصیرت، حقگویی و ایستادگی در برابر ظلم به شمار میرود.
حضرت زینب(س) پیام عاشورا را برای تاریخ ماندگار کرد
طاهر حسین زبداوی، محقق کارگل هند در سخنانی با اشاره به زندگی پربرکت، مصائب، فداکاریها و استقامت حضرت زینب کبری(س) اظهار داشت: آن حضرت پس از واقعه کربلا، با شجاعت، بصیرت و فصاحت کمنظیر، پیام عاشورا را به گوش جهانیان رساند و بدین ترتیب، نام و پیام کربلا را در تاریخ اسلام ماندگار کرد.
وی افزود: حضرت زینب(س) در سختترین شرایط، با تکیه بر ایمان و بصیرت، در برابر ظلم و تحریف ایستاد و با سخنان روشنگرانه خود، حقیقت نهضت حسینی را آشکار ساخت. از این رو، سیره و شخصیت ایشان الگویی ماندگار برای همه کسانی است که در مسیر دفاع از حق، عدالت و کرامت انسانی گام برمیدارند.
سیره حضرت زینب(س) برای نسل امروز سرشار از درسهای ماندگار است
این محقق هندی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: زندگی حضرت زینب کبری(س) در عصر حاضر نیز برای ما سرشار از درسهای ارزشمند در زمینه صبر، ایمان، حقگویی، عزت و کرامت، شجاعت و ایستادگی در برابر ظلم است. بهویژه نسل جوان و بانوان میتوانند از سیره و سبک زندگی آن حضرت، رهنمودهای فراوانی برای زندگی فردی و اجتماعی خود دریافت کنند.
وی با تقدیر از مؤسسه پژوهشی و آموزشی باقرالعلوم(ع) کارگل هند برای برگزاری چنین نشستهای علمی و فکری، از خدمات مثبت و سازنده دکتر شیخ حسنیان مفسری در عرصه پژوهش و مطالعات اسلامی نیز تجلیل کرد.
این اندیشمند هندی با اشاره به شرایط کنونی و گسترش روزافزون شبکههای اجتماعی افزود: در عصر حاضر، برگزاری چنین نشستها، سمینارها و همایشهای علمی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا میتواند زمینه انتقال آموزههای مستند اسلامی، تاریخ اهلبیت(ع) و پیام عاشورا به نسل جوان را به شیوهای مؤثر، مستند و علمی فراهم کند.
رونمایی از کتاب «حکیم امت»
در حاشیه این مراسم، از کتاب «حکیم امت» نیز رونمایی شد. این اثر شامل مجموعه مقالات ارائهشده در نخستین همایش ماه گذشته است که با محوریت رهبر شهید، آیت الله العظمی سید علی خامنهای برگزار شده بود.
تقدیر از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی
همچنین در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش گرایش جوانان به کتابخوانی، نتایج مسابقه کتابخوانی برگزارشده برای جوانان اعلام شد.
در مجموع ۶۹ نفر از جوانان در این مسابقه شرکت کردند و در پایان، ۹ نفر از طلاب و دانشآموزان برتر که عملکرد موفقتری در این رقابت داشتند، مورد تقدیر قرار گرفته و جوایز و لوحهای افتخار خود را دریافت کردند.
در پایان مراسم، حاجی عنایتالله راهی اندیشمند هندی با ایراد سخنرانی و بیان پیام تشکر، از مهمان ویژه برنامه، علما، اندیشمندان، شاعران، طلاب، دانشجویان و سایر شرکتکنندگان قدردانی کرد.
وی همچنین از تمامی افرادی که با همکاری و مشارکت خود در برگزاری این نشست علمی و ادبی نقش داشتند، تشکر و قدردانی به عمل آورد.
این نشست با تأکید بر ضرورت شناخت بیشتر سیره حضرت زینب کبری(س)، تبیین پیام عاشورا و تقویت فرهنگ مطالعه و پژوهش در میان نسل جوان به کار خود پایان داد.
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