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غریب‌آبادی: اعتراف درباره «سهمیه شبانه» کشتار در غزه باید برای روز محاکمه جنایتکاران ثبت شود

۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۶
کد مطلب: 1853433
غریب‌آبادی: اعتراف درباره «سهمیه شبانه» کشتار در غزه باید برای روز محاکمه جنایتکاران ثبت شود

معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در پیامی با بیان اینکه وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی برای کشتار در غزه «سهمیه شبانه» تعیین کرده است، تاکید کرد: این اعترافات باید برای روز محاکمه این جنایتکاران ثبت و حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در پیامی با بیان اینکه وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی برای کشتار در غزه «سهمیه شبانه» تعیین کرده است، تاکید کرد: این اعترافات باید برای روز محاکمه این جنایتکاران ثبت و حفظ شود.

«کاظم غریب آبادی» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی اسرائیل برای کشتار در غزه «سهمیۀ شبانه» تعیین کرده است؛ ۳۰ تا ۴۰ نفر.

وی افزود: این جنایتکار صهیونیست هم‌زمان از اخراج فلسطینیان و شهرک‌سازی در سراسر غزه صحبت می‌کند.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: این اعترافات باید برای روز حساب و محاکمه این جنایتکاران ثبت و حفظ شود.

گفتنی است «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، روز شنبه در اظهاراتی تند و ضد انسانی و جنایتکارانه خواستار کشتن ده‌ها فلسطینی در یک روز شد و گفت: «من معتقدم که باید هر شب در غزه عملیات حذف و پاکسازی انجام شود، ۳۰ یا ۴۰ نفر را از بین ببریم، نه فقط کسانی که خطرناک هستند. آنجا افرادی هستند که نباید زنده باشند، نباید زندگی کنند».

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