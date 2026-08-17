به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در نامه‌ای خطاب به جناب شیخ یوسف مراد مفتی اعظم و رهبر مذهبی مسلمانان رومانی، بر ضرورت همدلی، هم‌افزایی و پرهیز از هرگونه پراکندگی در جهان اسلام تأکید کرد. این نامه که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق امین‌دین مدیر دفتر ادیان و مذاهب حوزه‌های علمیه در سفر به شهر کنستانسا رومانی تقدیم شد، سرآغازی برای همکاری‌های گسترده علمی و فرهنگی میان حوزه‌های علمیه ایران و جامعه مسلمانان رومانی اعلام شده است.

در این نامه که با استناد به آیات قرآن کریم و سیره نبوی نگاشته شده، بر ضرورت راهبردی وحدت امت اسلامی تأکید و تصریح شده است که تقریب میان مذاهب اسلامی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های فقهی و کلامی نیست، بلکه تأکید بر مشترکات و همکاری در چالش‌های بزرگ پیش‌روی جهان اسلام همچون تهاجم فرهنگی، تضعیف نهاد خانواده و افراط‌گری است. همچنین با اشاره به نقش ارزشمند مفتی رومانی در ترویج تقریب اسلامی و همزیستی مسالمت‌آمیز، از اقدامات ایشان تقدیر شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از این نامه، آمادگی کامل حوزه‌های علمیه ایران را برای همکاری با دارالإفتای رومانی در سه عرصه آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و معنوی و اخلاقی اعلام کرد. تبادل استاد و محقق در رشته‌های فقه تطبیقی، کلام اسلامی و تاریخ اسلام، برگزاری همایش‌های بین‌المللی با محوریت وحدت اسلامی و جوانان و هویت دینی، و همچنین توجه به میراث مشترک عرفانی و اخلاقی از جمله محورهای همکاری پیشنهادی است. در این نامه بر احیای مطالعات قرآنی و تفسیر تطبیقی به‌عنوان محور مشترک همه مسلمانان تأکید ویژه شده است.

در پایان این نامه، با استناد به فتوای مراجع بزرگوار شیعه در خصوص حرمت توهین به مقدسات اهل‌سنت، بر لزوم پرهیز از دشنام به مقدسات یکدیگر و تأکید بر تقوا به‌عنوان معیار برتری نزد خداوند، تأکید شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه در این نامه، همکاری‌های گسترده با جامعه مسلمانان رومانی را گامی مؤثر در پاسداری از میراث اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) و مقابله با افراط‌گری و بدعت دانسته و برای مفتی اعظم و همه برادران مسلمان رومانی از درگاه خداوند متعال توفیق و سربلندی مسئلت کرده است.

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