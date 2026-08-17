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اذعان فرمانده تروریستی سنتکام به مشکلات روحی‌ روانی در ناو لینکلن

۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
کد مطلب: 1853440
منبع: تسنیم
اذعان فرمانده تروریستی سنتکام به مشکلات روحی‌ روانی در ناو لینکلن

فرمانده تروریستی سنتکام اعلام کرد که خدمت طولانی‌مدت در دریا به شکلی منحصربه‌فرد چالش‌برانگیز و سخت است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دریابان برد کوپر، فرمانده تروریستی سنتکام، در بیانیه‌ای پس از بازدید از ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» به فشارهای روانی ناشی از خدمت طولانی‌مدت در دریا اذعان کرد.

کوپر گفت خدمت طولانی‌مدت در دریا «به شکلی منحصربه‌فرد چالش‌برانگیز و سخت» است و افراد مختلف به عوامل استرس‌زا واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند.

فرمانده سنتکام همچنین به تبدیل سلامت روان و تاب‌آوری خدمه به یکی از اولویت‌های رهبری این ناو اشاره کرد؛ اظهاراتی که در ادامه گزارش‌های اخیر درباره فشارهای روحی و روانی ناشی از طولانی شدن مأموریت ناو لینکلن مطرح شده است.

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