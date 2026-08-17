به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای و اعضای خانواده ایشان، شعار «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» بهعنوان شعار ویژه مراسمهای بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در سراسر کشور انتخاب شد.
این شعار با توجه به تقارن ایام برگزاری مراسمهای چهلم با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن المهدی(عج)، برای مجموعه ویژهبرنامههایی که در تهران، قم، مشهد مقدس و دیگر نقاط کشور برگزار خواهد شد، در نظر گرفته شده است.
براساس اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب اسلامی، مراسمهای بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران از سوی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سه شهر تهران، قم و مشهد برگزار میشود.
مراسم تهران، سهشنبه ۲۷ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی(ره)، مراسم قم چهارشنبه ۲۸ مرداد پس از نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و مراسم مشهد مقدس پنجشنبه ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع)، پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
علاوه بر مراسمهای فوق، برنامههای متعددی در اماکن مقدسه و میادین شهرهای مختلف کشور و همچنین تعدادی از شهرهای سایر کشورها برگزار میشود.
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