به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جان آساف، سناتور دموکرات ایالت جورجیا در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در آتلانتا، عملکرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و «پیت هگست»، وزیر جنگ دولت او در قبال به راه انداختن جنگ متجاوزانه علیه ایران را به‌شدت زیر سؤال برد و محکوم کرد.

طبق گزارش وبگاه هیل، وی با یادآوری وعده‌های انتخاباتی ترامپ گفت: «او وعده داد از همان روز نخست قیمت‌ها را کاهش دهد؛ او وعده صلح داد اما برای ما جنگ آورد.»

آساف افزود: «به یاد دارید که سال گذشته مدعی شدند برنامه هسته‌ای ایران نابود شده است؟ سپس امسال ادعا کردند که این برنامه یک تهدید هسته‌ای قریب‌الوقوع است؟ در هر ۲ نوبت، دروغ گفتند. در نخستین روز جنگ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که جنگ "جلوتر از برنامه" پیش می‌رود. در روز چهارم اعلام پیروزی کرد. اما امروز روز صد و هفتادم جنگ است.»

این سناتور دموکرات که امسال برای حفظ کرسی خود در سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره رقابت می‌کند، در ادامه انتقادات خود را متوجه وزیر جنگ آمریکا کرد و گفت: «در روز نهم جنگ، پیت هگستِ بی‌کفایت تسلیم شدن ایران را تضمین کرد. در روز چهاردهم مدعی شد ارتش ایران نابود شده است. در روز چهلم گفت تمام اهداف محقق شده است. این ادعاها را چهار ماه پیش مطرح کرده است.»

آساف تصریح کرد: «در کشاندن یک ملت به جنگ با دروغ، رفتار با شهروندان به‌مثابه افراد نادان و استفاده از نیروهای مسلح همچون مهره‌های قربانی، شرارتی منحصربه‌فرد نهفته است.»

در حالی که جنگ‌افروزی ایالات متحده علیه ایران در آستانه ورود به ششمین ماه خود قرار داشته، بر اساس نظرسنجی‌ها، این تجاوزات نظامی در میان افکار عمومی آمریکا محبوبیتی ندارد. این در شرایطی است که ترامپ و جمهوری‌خواهان خود را برای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آماده می‌کنند.

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