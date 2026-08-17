به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نوید محمدزاده بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون و فیلمهایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی عکسی با لباس پرچم فلسطین منتشر و حمایت خود را از این کشور اعلام کرد.
محمدزاده همچنین با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی گفت: قبلاً هم از فلسطین حمایت کردم، اکنون هم حمایت کردم و در ادامه هم حمایت میکنم چرا؟ چون اصلاً با اسرائیل حال نمیکنم، قطعا تا همیشه فلسطین را انتخاب میکنم، هر کسی هم که در زندگیم دوست داشتم، برایم اسطوره بوده است، از مارادونا و کریستیانو رونالدو همین دو قلم برایم کافی است و حجت برایم تمام شود که طرف چه چیزی باید بایستم.
وی با انتقاد از اتهامزنیها به هنرمندان افزود: ما حکومتی کثیف هستیم؟ افراط آن طرف یا به هر نوع افراطیگری که تیم آن طرف به ما میگوید حکومتی کثیف. وطنفروش هم میگویند، افراط داخل چه میگوید؟ وطنفروش، دنبال این هستند که ما را اخراج کنند. آن طرف هم دنبال این است که ما آن سمت برویم، کارهایی علیه ما و خانواده ما انجام بدهند، در زندگی خودتان تمرکز کنید.
بازیگر فیلم «ابد و یک روز» بیان کرد: کلا یک بار فرصت به هر بشر داده شده است که در این کالبد، زندگی کند، در این کالبد همه یک بار زندگی را داریم، چه شده است که انقدر همه چیز را تیمی کردیم و هزار تیکه شدیم؟ و چرا باید همچین چیزی شود؟ چرا باید انقدر راحت به هر کس و خانواده او اهانت کنید؟ هر نوع نظر و تحلیلی که بخواهید برای خودتان داشته باشید؟، اکنون بعد از این ویدئو بروید تحلیلهای خود را داشته باشید. یک انفجار تازه رخ داد و چند روزی من و خانوادهام مورد اهانت قرار میگیرند.
محمدزاده تاکید کرد: من نه طرف شما هستم و نه طرف آنها هستم. من طرف هیچ کس نیستم، من فقط طرف یه چیز هستم؛ زندگی، طرف یه جا هستم؛ ایران. عشق من ایران است. این را که خودم میدانم. به همین دلیل است که اینجا زندگی میکنم. من میتوانستم هر جایی که میخواستم در بالاترین سطح زندگی کنم. هر کجا که بخواهم اما اینجا ایستادم. چرا؟ با همه سختیهایش، عاشق اینجا هستم و دوست دارم اینجا بمانم.
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