به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدامین باقری، برادر شهید مصباح‌الهدی باقری، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این شهید اظهار داشت: معمولاً وقتی انسان در معرض شخصیت یک انسان بزرگ قرار می‌گیرد، به دلیل قرابت و نزدیکی، ممکن است به‌تدریج برجستگی‌ها و امتیازات آن شخصیت برای او عادی شود؛ چنان‌که در روایات نیز آمده است: «أزهد الناس فی العالم أهله وجیرانه».

وی افزود: یکی از معجزات و کرامات امام مجاهد شهید این بود که افرادی که در خانواده ایشان قرار داشتند، نه‌تنها دچار عادی‌شدن این ارتباط نشدند، بلکه روزبه‌روز مجذوب‌تر، راغب‌تر و عاشق‌تر نسبت به ایشان شدند. این ویژگی را در اعضای خانواده و به‌ویژه در برخی از شهدایی که همراه ایشان به شهادت رسیدند نیز می‌توان مشاهده کرد.

باقری ادامه داد: شهید مصباح‌الهدی باقری از جمله افرادی بود که هرچه از زمان ازدواج و ارتباط نزدیکش با خانواده رهبر شهید انقلاب گذشت، علقه، باور و جذبه او نسبت به ایشان بیشتر شد. این ارتباط از یک سو، شهید باقری را به پنجره‌ای برای دیگران نسبت به رهبر شهید تبدیل کرده بود و از سوی دیگر، او را به دریچه‌ای برای شناخت جامعه و مسائل آن از سوی رهبر شهید بدل می‌کرد.

وی با تأکید بر اینکه نزدیکی به یک شخصیت بزرگ موجب تغییر ظاهری و رفتاری شهید باقری نشد، گفت: یکی از امتیازات شهید مصباح‌الهدی این بود که همان انسان عادی و متعارفی که پیش از ازدواج بود، پس از ازدواج نیز در سبک زندگی خود دچار تغییر نمایشی نشد. خلق‌وخو، شغل، ارتباطات، نوع پوشش و سلوک اجتماعی او تا پایان عمر همان مسیر را حفظ کرد.

برادر شهید باقری تصریح کرد: البته قرار گرفتن در پرتو شخصیت بزرگی مانند امام مجاهد شهید، موجب شد مسیری که او برای سعادت و کمال انتخاب کرده بود، با یک جهش جدی همراه شود. او سال‌ها تلاش می‌کرد با مطالعه، آموزش، تربیت دیگران و قرار دادن خود در معرض تربیت، مسیر رشد فکری و معنوی را طی کند؛ اما در نقطه‌ای، همه این تلاش‌ها را در یک حقیقت مهم متمرکز دید و آن، تبعیت از ولی‌فقیه و وقف‌ کردن خود در مسیر رهبر شهید بود.

وی افزود: شهید مصباح‌الهدی در حوزه کاری خود در مجموعه دانشگاه امام صادق(ع) و مؤسسه رشد، مربی و معلم بود. او علاوه بر فعالیت آموزشی، نهادساز و مؤسس بود و در مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و فکری، صاحب سلیقه، اندیشه و نظر بود.

باقری ادامه داد: شهید نسبت به افراد، جریان‌های مختلف و موضوعات گوناگون شناخت داشت و درباره مسائل مختلف هم فهم، هم موضع و هم نظر داشت؛ اما ویژگی مهم او این بود که وقتی مطالبه یا نظر رهبر شهید مطرح می‌شد، همه دیدگاه‌های شخصی خود را کنار می‌گذاشت و آنچه را وظیفه می‌دانست، انجام می‌داد.

وی با اشاره به اعتماد موجود نسبت به شهید مصباح‌الهدی گفت: او برای کسانی که با وی ارتباط داشتند، یک امانتدار و کانال امن و مطمئن بود. افرادی که با شهید در ارتباط بودند، به این ویژگی او اذعان داشتند و می‌دانستند که مسائل و مطالبی که با او در میان می‌گذارند، در جای امنی قرار می‌گیرد.

برادر شهید باقری در ادامه به فعالیت‌های علمی و پژوهشی او اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت‌های شهید تنها به حوزه شخصی، خانوادگی یا آموزشی محدود نمی‌شد. او در موضوعات مختلف پژوهشی و فرهنگی نیز فعال بود و در کنار برخی مجموعه‌های دولتی و همچنین در موضوعات مورد نیاز دفتر رهبر معظم انقلاب فعالیت می‌کرد.

وی افزود: شهید مصباح‌الهدی تلاش می‌کرد برای بررسی مسائل مختلف از ظرفیت پژوهشگران، دانشجویان و افراد متخصص استفاده شود. موضوعاتی که او دنبال می‌کرد، طیف گسترده‌ای داشت؛ از مسائل مرتبط با سیاستمداران و جریان‌های سیاسی گرفته تا موضوعات اجتماعی و فرهنگی و همچنین مسائل حوزه هنر.

باقری خاطرنشان کرد: شهید در این موضوعات تلاش می‌کرد دیدگاه‌های مختلف را بشناسد، آنها را بررسی کند و در نهایت به یک جمع‌بندی کارشناسی برسد. بنابراین ارتباط او با رهبر معظم انقلاب صرفاً یک ارتباط خانوادگی نبود، بلکه برای شهید فرصتی برای یادگیری، خدمت و رشد به شمار می‌رفت.

وی گفت: شهید باقری در هر مسئولیتی که بر عهده می‌گرفت، تلاش می‌کرد با دقت، اخلاص و احساس مسئولیت رفتار کند و بدون هیاهو و جلب توجه، وظیفه خود را به انجام برساند. برای او بیش از دیده‌شدن، انجام درست مسئولیت و خدمت به انقلاب و مردم اهمیت داشت.

برادر شهید مصباح‌الهدی باقری در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین ویژگی شهید این بود که نزدیکی به یک شخصیت بزرگ، او را از مسیر انتخاب‌ شده زندگی‌اش خارج نکرد؛ بلکه این نزدیکی برای او به فرصتی تبدیل شد تا همان مسیر را عمیق‌تر، سریع‌تر و با جدیت بیشتری دنبال کند و ارتباط نزدیک با رهبر شهید را به بستری برای رشد، تربیت، خدمت و حرکت در مسیر کمال تبدیل کند.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸