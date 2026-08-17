به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حسینعلی امیری استاندار فارس دوشنبه در پیامی به مناسبت بیستوششم مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، این روز تاریخی را به همه آزادگان، خانوادههای معزز آنان و مردم شریف استان فارس تبریک گفت.
آزادگان، نماد ارادهای که دیوارهای اسارت را فرو ریخت
استاندار فارس بیان کرد: بیستوششم مرداد، یادآور بازگشت مردانی است که سالهای دشوار اسارت را با تکیه بر ایمان، صبوری و ایستادگی تاب آوردند و با بازگشت به آغوش میهن، صفحهای تازه را از دفتر پرافتخار مقاومت ملت ایران نگاشتند.
امیری افزود: آزادگان، گواهی زنده بر ارادهی نسلی هستند که در سختترین شرایط، عزت و کرامت خود و ملت ایران را پاس داشتند.
وی ادامه داد: آنان در سالهای اسارت، نهتنها در برابر شکنجهها و فشارهای دشمن سر خم نکردند، بلکه با حفظ ایمان، ثابت کردند که ارادهی انسان میتواند بر بلندترین دیوارهای اسارت چیره شود.
تکریم آزادگان، فراتر از یک خاطره تاریخی
نماینده عالی دولت در فارس در ادامه با تاکید بر پیامهای جاودانه این روز، خاطرنشان کرد: امروز، پاسداشت آزادگان، تنها تکریم یک خاطره تاریخی نیست؛ بلکه تجلیل از فرهنگ مسئولیتپذیری، وفاداری و استقامت است؛ ارزشهایی که برای ساختن آیندهای سربلند برای ایران اسلامی، به آنها نیازمندیم.
مکتب عاشورا، چشمهسار استقامت آزادگان
امیری با اشاره به ریشههای دینی این ایستادگی اظهار کرد: مکتب استقامت آزادگان که از ریشههای والای عاشورا سیراب شده است، الگوی تمام کسانی است که با فداکاری و جانفشانی عزت و اقتدار ایران عزیز را بر صفحه تاریخ حک کردند.
درود بر آزادگان و شهدای مقاومت
وی تصریح کرد: سلام و درود بر آزادگان سرافراز هشت سال دفاع مقدس و شهدایی که از پشت میلههای زندانهای رژیم بعثی و زیر شکنجههای مرگبار، پیام شجاعت و دیانت ایران را به گوش جهان رساندند.
استاندار فارس ضمن گرامیداشت این مناسبت پرافتخار، از درگاه خداوند متعال، تندرستی و عزت این سرمایههای ارزشمند انقلاب و نظام اسلامی را مسئلت داشت.
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