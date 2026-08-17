رهبر طالبان خواستار اطاعت محض برای حفظ حکومت شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در سخنرانی خود به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت که روز شنبه ۲۴ مرداد در قندهار ایراد شد، شرط اصلی حفاظت از نظام را «اطاعت» اعلام کرد. فایل صوتی کامل این سخنرانی یک روز بعد منتشر شد.
آخوندزاده خطاب به هواداران گفت: «همه اطاعت کنند. از امیر خود اطاعت کنید. بیاطاعتی نکنید. خودسری نکنید. اگر روزی بیاطاعتی کردید، آن روز این امنیت از میان میرود و حکومتهای موازی پیدا میشود. اگر کسی که مسئول است یا غیرمسئول، به آنها بگویید که مطلق اطاعت کنند.»
وی مدعی شد در رژیم تحت رهبریاش هیچکس با فرمانهای او مخالفت نکرده و حتی تغییر جایگاه وزیران و رؤسا بدون هیچ اعتراضی انجام شده است. رهبر طالبان که همواره بر اطاعت تأکید دارد، این سخنان را در شرایطی بیان کرد که گزارشهایی از اختلافات داخلی و درگیری یک فرمانده ناراضی در بدخشان با نیروهای جنوبی این گروه منتشر شده است. حتی برخی از مقامات طالبان مانند «شیرعباس استانکزی» به دلیل انتقادها و مخالفتهای صریح با ملا هبتالله مجبور به ترک کشور شدند.
رسانههای افغانستان با استناد به فایل صوتی منتشرشده گزارش دادند که آخوندزاده اطاعت را ضامن بقای امنیت و جلوگیری از بازگشت هرجومرج میداند. این تأکید مکرر او در حالی ادامه دارد که تحرکات مخالفان مسلح طالبان در برخی استانهای افغانستان نیز افزایش یافته است.
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