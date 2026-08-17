به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج تازه‌ترین نظرسنجی شبکه «کان» نشان می‌دهد حزب لیکود به‌ریاست نتانیاهو و حزب «یشار» به‌ریاست گادی آیزنکوت هرکدام با ۲۳ کرسی در صدر قرار گرفته‌اند و اردوگاه راست‌گرا با ۵۲ کرسی از اکثریت ۶۱ کرسی فاصله دارد.

به‌گزارش شبکه عبری «کان» که روز گذشته (یکشنبه) منتشر شد، پس از تحولات اخیر در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی، حزب لیکود به‌ریاست بنیامین نتانیاهو و حزب «یشار» به‌ریاست گادی آیزنکوت هر کدام با ۲۳ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفته‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، حزب «صهیونیسم دینی» به‌ریاست بتسلائیل اسموتریچ با کاهش یک کرسی به ۴ کرسی رسیده است که نشان‌دهنده تداوم افول این حزب افراطی در نظرسنجی‌های اخیر است، در مقابل، حزب نفتالی بنت با افزایش یک کرسی به ۱۴ کرسی دست یافته است.

در جناح عربی نیز ائتلاف «حدش‌ـ‌تعال» با ۶ کرسی و حزب «راعم» به‌ریاست منصور عباس با ۵ کرسی، مجموعاً ۱۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به خود اختصاص داده‌اند.

توزیع کلی کرسی‌ها بر اساس این نظرسنجی به این شرح است:

اردوگاه نتانیاهو (احزاب راست و مذهبی): ۵۲ کرسی

اردوگاه مخالف (احزاب چپ، میانه و غیرعربی): ۵۷ کرسی

احزاب عربی (حدش‌ـ‌تعال و راعم): ۱۱ کرسی.

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