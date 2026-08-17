برگزاری اربعین رهبر شهید با حضور عوامل «محفل»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرا رسیدن چهلم حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، مراسمی با محوریت بزرگداشت مسجد کرامت مشهد مقدس برگزار می‌شود. این مسجد از اماکن مهم در سابقه فعالیت‌های دینی و فرهنگی ایشان در دوران حضورشان در مشهد به شمار می‌رود.

این محفل، در حقیقت پیوندی میان دو مناسبت شکل می‌دهد؛ از یک سو مراسم چهلم و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای و از سوی دیگر بزرگداشت مسجد کرامت، مکانی که سال‌ها پیش محل فعالیت‌های دینی ایشان و برگزاری برنامه‌های مذهبی بوده است.

این مراسم با حضور عوامل برنامه قرآنی «محفل» برگزار خواهد شد و رسالت بوذری مجری برنامه «محفل»، حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، حجت‌الاسلام سیدکاظم روح‌بخش و حجت‌الاسلام محمدباقر طباطبایی‌نژاد از میزبانان برنامه «محفل» در این مراسم حضور خواهند داشت.

این ویژه‌برنامه روز دوشنبه ـ ۲۶ مرداد ـ ساعت ۱۹ در میدان شهدای مشهد مقدس برگزار می‌شود.

حضور چهره‌های شناخته‌شده قرآنی و عوامل برنامه «محفل» در این مراسم، بر وجه قرآنی و فرهنگی این بزرگداشت تأکید دارد؛ محفلـی که در آن یاد و خاطره آیت‌الله خامنه‌ای با مسجد کرامت، یکی از نقاط مهم فعالیت‌های دینی ایشان در مشهد، پیوند می‌خورد.

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