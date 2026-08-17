زنان یمنی با طلا، نقره و ارز از نیروهای مسلح حمایت کردند + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت عمومی فرهنگی زنان یمن از برپایی کاروان مالی به ارزش ۶۰ میلیون ریال یمن خبر داد که با مشارکت زنان صنعا و دیگر استان‌های تحت کنترل انصارالله جمع‌آوری و در حمایت از نیروهای مسلح یمن ارائه شده است.

این کاروان مالی در چارچوب «معادله تشدید در برابر تشدید و شکستن محاصره» و همزمان با نزدیک شدن به سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) در ماه ربیع‌الاول برگزار شده است.

هیئت عمومی فرهنگی زنان یمن در بیانیه‌ای، حمایت و تأیید کامل خود را از بیانیه‌ها و مواضع نیروهای مسلح یمن اعلام و تأکید کرد که اختیارات کامل را به رهبر جنبش انصارالله، در تمامی گزینه‌های مرتبط با نبرد فتح موعود و جهاد مقدس واگذار می‌کند.

در این بیانیه همچنین بر پایبندی ثابت و اصولی زنان انصار به مسئله فلسطین تأکید و اعلام شده است که آنان در کنار جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان و در چارچوب معادله وحدت میدان‌ها قرار دارند.



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