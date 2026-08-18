مسئولان درد و رنج مردم را درک کنند و خود را جدا از جامعه ندانند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابی شب گذشته در محفل «کرسی تلاوت فاطمی» در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به آیات پایانی سوره مبارکه توبه و در آستانه میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله، به تبیین ویژگی‌های رسول اکرم(ص) پرداخت و گفت: ماه ربیع‌الاول به‌درستی «ربیع‌المولود» نامیده شده است؛ چراکه ولادت شخصیتی عظیم همچون پیامبر اکرم(ص) در این ماه قرار گرفته است.

وی با اشاره به آیات ۱۲۸ و ۱۲۹ سوره توبه افزود: در این دو آیه، خداوند متعال پنج ویژگی مهم برای پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله بیان کرده است که هر کدام بخشی از عظمت شخصیت آن حضرت را نشان می‌دهد.

سخنران محفل «کرسی تلاوت فاطمی» نخستین ویژگی پیامبر اکرم(ص) را مردمی بودن ایشان دانست و اظهار داشت: خداوند می‌فرماید «لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ»؛ پیامبری از میان خود شما به سوی شما آمد. رسول خدا(ص) تافته‌ای جدا بافته از مردم نبود و خود پیشگام تحمل سختی‌ها و مشکلات بود.

حاج ابوالقاسم خاطرنشان کرد: در دوران محاصره مسلمانان در شعب ابی‌طالب، پیامبر اکرم(ص) بیش از دیگران سختی کشید و در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، همراه مردم بود. این مسئله برای حاکمان دینی نیز یک الگوست و مسئولان باید درد و رنج مردم را درک کنند و خود را جدا از جامعه ندانند.

وی دومین ویژگی پیامبر(ص) را رنج‌بردن از رنج مردم عنوان کرد و ادامه داد: خداوند می‌فرماید «عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ»؛ سختی و مشقت شما برای پیامبر دشوار است. آن حضرت درد و رنج مردم را درد و رنج خود می‌دانست و برای کاهش مشکلات آنان تلاش می‌کرد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ارتباط این ویژگی با مسئله جهاد تصریح کرد: اگر پیامبر اکرم(ص) مردم را به جهاد دعوت می‌کرد، به این دلیل نبود که مشکلات آنان را نمی‌دانست؛ بلکه جهاد و مقاومت برای کاهش شر دشمن و برطرف شدن مشکلات جامعه بود. مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن می‌تواند هزینه‌های بیشتری را که سازش بر ملت تحمیل می‌کند، کاهش دهد.

وی سومین ویژگی پیامبر اکرم(ص) را دلسوزی و تلاش فراوان برای هدایت مردم دانست و بیان کرد: خداوند درباره آن حضرت می‌فرماید «حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ»؛ پیامبر برای هدایت و نجات مردم بسیار حریص و دلسوز بود و نمی‌خواست هیچ‌کس گرفتار جهنم و تباهی آخرت شود.

حاج ابوالقاسم در ادامه با اشاره به عبارت «بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ» گفت: پیامبر اکرم(ص) نسبت به همه مردم مهربان بود، اما نسبت به مؤمنان رأفت و رحمت ویژه‌ای داشت. در فرهنگ اسلامی، رحمت عمومی نسبت به همه انسان‌ها وجود دارد و در کنار آن، نسبت به مؤمنان محبت و دلسوزی مضاعف مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به سیره امام صادق(ع) افزود: از آن حضرت نقل شده است که نیمه‌شب برای کمک به نیازمندان به محله‌های محروم مدینه می‌رفتند و مواد غذایی میان آنان توزیع می‌کردند؛ حتی اگر برخی از آن افراد پیرو مکتب اهل‌بیت(ع) نبودند. این رفتار نشان می‌دهد که مکتب اهل‌بیت(ع) برای همه مردم دلسوز و مهربان است.

سخنران محفل «کرسی تلاوت فاطمی» پنجمین ویژگی پیامبر اکرم(ص) را توکل بر خداوند دانست و اظهار داشت: پیامبر با وجود همه تلاش‌ها، محبت‌ها و فداکاری‌هایی که برای هدایت مردم داشت، حساب خود را با خدا بسته بود و تکیه‌گاه اصلی او پروردگار متعال بود.

وی ادامه داد: کسی که با خدا معامله کند، اگر مردم همراهی کردند به مسیر خود ادامه می‌دهد و اگر همراهی نکردند نیز مأیوس نمی‌شود؛ چراکه پاداش خود را از خداوند می‌خواهد. از همین رو خداوند می‌فرماید: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ»؛ اگر مردم روی برگرداندند، بگو خدا برای من کافی است.

حاج ابوالقاسم در پایان با اشاره به سیره اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: انسان مؤمن باید همچون اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) برای خدا تلاش کند و از مردم انتظار پاداش و تشکر نداشته باشد؛ چراکه کسی که با خدا معامله کرده است، تمام تلاش خود را برای مردم انجام می‌دهد، اما تکیه‌گاه و دلبستگی اصلی او خداوند متعال است.

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