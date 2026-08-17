جبهه آزادی افغانستان مدعی کشتن ۶ نیروی طالب در بدخشان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعلام کرده که نیروهایش در درگیری‌های دیروز (یکشنبه ۲۵ مرداد) در شهرستان زیباک استان بدخشان، شش عضو طالبان را کشته و هشت تن دیگر را زخمی کرده‌اند و توانسته‌اند شماری از مواضع این گروه را تصرف کنند.

بر اساس خبرنامه‌ای که جبهه آزادی افغانستان امروز (۲۶ مرداد) در صفحه رسمی خود در ایکس منتشر کرده، مبارزان آن با شکستن خط مقدم طالبان و استفاده از سلاح‌های سنگین، به نیروهای طالبان تلفات سنگین وارد کرده و آنان را در چندین نقطه عقب رانده‌اند.

این گروه افزوده است که بر اثر این درگیری‌ها که تاکنون در برخی نقاط ادامه دارد، ۶ نیروی طالب را کشته و ۸ تن دیگر را زخمی کرده است. زخمی‌ها و اجساد به کلینیک زیباک و بیمارستان مرکزی فیض‌آباد منتقل شده‌اند.

جبهه آزادی در این خبرنامه تصریح می‌کند که با وجود اعزام نیروهای کمکی طالبان از فیض‌آباد و شهرستان‌های دیگر، پیشروی‌ها ادامه دارد و مدعی است که به نیروهای این جبهه آسیبی نرسیده است.

این درگیری‌ها بخشی از نبردهای مداوم در زیباک از اواخر تیرماه سال جاری است. جبهه آزادی پیش‌تر در عملیات مشابه مدعی کشته شدن ۲۱ عضو طالبان و زخمی شدن ۳۷ نفر شده بود. طالبان در آن زمان وقوع درگیری را تأیید کرده اما مدعی کشتن پنج نیروی جبهه آزادی و فرار بقیه به چترال پاکستان شده بودند. فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، نیز به منطقه سفر کرده و ادعا کرده بود مخالفان متحمل تلفات سنگین شده‌اند.

رسانه‌های افغانستان این ادعای تازه را بازتاب داده‌اند، اما تاکنون واکنش رسمی جدیدی از سوی طالبان به آمار ۲۵ مرداد منتشر نشده است.

گفتنی است همزمان با ینج سالگی حکومت طالبان، درگیری‌های بدخشان در هفته‌های اخیر تشدید شده و جبهه‌های مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی فعالیت‌های خود را افزایش داده‌اند.

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