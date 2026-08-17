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فرمانده ناراضی و رئیس ستاد ارتش طالبان برای پایان درگیری مذاکره کردند

۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
کد مطلب: 1853476
فرمانده ناراضی و رئیس ستاد ارتش طالبان برای پایان درگیری مذاکره کردند

منابع امنیتی طالبان گفته‌اند که فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش این گروه، و جمعه‌خان فاتح، فرمانده محلی ناراضی، در حال مذاکره برای پایان درگیری‌ها در شهرستان نسی استان بدخشان هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی طالبان تأیید کردند که جمعه‌خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان در شمال افغانستان، اواخر شب گذشته همراه افراد مسلح خود از مواضع خود در کوهستان‌های بدخشان پایین آمده است.

طبق این گزارش، فاتح و فطرت، رئیس ارتش طالبان، در حال گفت‌وگو هستند و خلع سلاح کامل نیروهای وابسته به فاتح از شروط اصلی طالبان در این مذاکرات است.

گفته می‌شود فصیح‌الدین فطرت سه روز پیش برای بررسی وضعیت امنیتی به این استان سفر کرده است. جمعه‌خان فاتح تاکنون در مورد این مذاکره اظهارنظری نکرده است.

در همین حال، برخی رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله «رادیو حریت» مدعی شده‌اند که فاتح و افرادش به نیروهای قطعه خاص طالبان تسلیم شده‌اند؛ ادعایی که هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است.

درگیری میان نیروهای جمعه‌خان فاتح و طالبان، به‌ویژه قطعه خاص این گروه، از سه‌شنبه هفته گذشته در شهرستان نسی بدخشان آغاز شد. این تنش‌ها بر سر اختلافات محلی، از جمله کنترل منابع و بازرسی‌های نیروهای اعزامی، شدت گرفته بود. فطرت که علاوه بر ریاست ستاد ارتش، از چهره‌های بانفوذ تاجیک‌تبار طالبان در بدخشان است، پیش‌تر نیز نقش میانجی را در تنش‌های مشابه ایفا کرده بود.

منابع امنیتی تأکید کرده‌اند که مذاکرات همچنان ادامه دارد و نتیجه نهایی آن مشخص نیست.

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