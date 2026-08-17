فرمانده ناراضی و رئیس ستاد ارتش طالبان برای پایان درگیری مذاکره کردند

گفته می‌شود فصیح‌الدین فطرت سه روز پیش برای بررسی وضعیت امنیتی به این استان سفر کرده است. جمعه‌خان فاتح تاکنون در مورد این مذاکره اظهارنظری نکرده است.

در همین حال، برخی رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله «رادیو حریت» مدعی شده‌اند که فاتح و افرادش به نیروهای قطعه خاص طالبان تسلیم شده‌اند؛ ادعایی که هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است.

درگیری میان نیروهای جمعه‌خان فاتح و طالبان، به‌ویژه قطعه خاص این گروه، از سه‌شنبه هفته گذشته در شهرستان نسی بدخشان آغاز شد. این تنش‌ها بر سر اختلافات محلی، از جمله کنترل منابع و بازرسی‌های نیروهای اعزامی، شدت گرفته بود. فطرت که علاوه بر ریاست ستاد ارتش، از چهره‌های بانفوذ تاجیک‌تبار طالبان در بدخشان است، پیش‌تر نیز نقش میانجی را در تنش‌های مشابه ایفا کرده بود.

منابع امنیتی تأکید کرده‌اند که مذاکرات همچنان ادامه دارد و نتیجه نهایی آن مشخص نیست.

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