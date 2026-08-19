به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: حجتالاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمیحاجی، معاون آموزش حوزههای علمیه، به همراه جمعی از مدیران این معاونت با آیتالله جواد مروی، دبیر دوم شورای عالی حوزههای علمیه کشور، دیدار و گفتوگو کردند.
در ابتدای این دیدار، معاون آموزش حوزههای علمیه گزارشی تفصیلی از وضعیت علمی و آموزشی حوزههای علمیه، روند جذب و دیگر موضوعات مرتبط با این معاونت ارائه کرد.
آیتالله مروی پس از استماع گزارش معاونت آموزش حوزههای علمیه، بر تحلیل واقعبینانه آمارهای مرتبط با وضعیت علمی حوزههای علمیه کشور و تصمیمسازی دقیق در این زمینه تأکید کرد.
وی همچنین بر توجه به رضایت عمومی طلاب از سیستم اداری تأکید کرد و فراهم کردن فضای تدریس برای فضلای جوان در حوزههای علمیه را ضروری دانست.
دبیر دوم شورای عالی حوزههای علمیه کشور همچنین بر تقدیر از طلاب موفق و تکریم شایسته آنان تأکید کرد و گفت باید در شکلگیری شخصیت علمی طلاب، به جامعیت توجه ویژهای شود.
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