وضعیت بغرنج بهداشتی زنان اسیر فلسطینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ باشگاه اسرای فلسطین روز دوشنبه اعلام کرد که دستکم ۱۰ زن اسیر فلسطینی در زندان دامون اسرائیل به بیماری گال (مبتلا شدهاند و نسبت به گسترش این بیماری در شرایط سخت بهداشتی و انسانی هشدار داد.
این نهاد افزود که در زندان دامون بیش از ۹۰ زن اسیر فلسطینی نگهداری میشوند که در میان آنها زنان باردار، افراد زیر سن قانونی و زنانی که از بیماریهای مزمن رنج میبرند، حضور دارند.
باشگاه اسرای فلسطین ، شیوع این بیماری را ناشی از شرایط سخت بهداشتی و انسانی دانست و افزود: اداره زندانهای اسرائیل بر زنان اسیر رطوبت بالا، کمبود مواد شوینده، تراکم جمعیت، نبود تهویه مناسب و کمبود شدید لباس تحمیل میکند.
این نهاد همچنین خواستار گشایش تحقیقات بینالمللی درباره شرایط شیوع بیماریها در زندانهای اسرائیل و پاسخگو کردن مسئولان این وضعیت شد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی، شمار اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیل حدود ۹۵۰۰ نفر است که کودکان و زنان نیز در میان آنان حضور دارند.
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