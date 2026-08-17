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وضعیت بغرنج بهداشتی زنان اسیر فلسطینی

۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵
کد مطلب: 1853497
وضعیت بغرنج بهداشتی زنان اسیر فلسطینی

باشگاه اسیر فلسطین با هشدار درباره وضعیت بغرنج بهداشتی زنان اسیر فلسطینی در زندان دامون اسرائیل اعلام کرد دست‌کم ۱۰ اسیر زن به بیماری گال مبتلا شده‌اند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  باشگاه اسرای فلسطین روز دوشنبه اعلام کرد که دست‌کم ۱۰ زن اسیر فلسطینی در زندان دامون اسرائیل به بیماری گال (مبتلا شده‌اند و نسبت به گسترش این بیماری در شرایط سخت بهداشتی و انسانی هشدار داد.

این نهاد افزود که در زندان دامون بیش از ۹۰ زن اسیر فلسطینی نگهداری می‌شوند که در میان آنها زنان باردار، افراد زیر سن قانونی و زنانی که از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند، حضور دارند.

باشگاه اسرای فلسطین ، شیوع این بیماری را ناشی از شرایط سخت بهداشتی و انسانی دانست و افزود: اداره زندان‌های اسرائیل بر زنان اسیر رطوبت بالا، کمبود مواد شوینده، تراکم جمعیت، نبود تهویه مناسب و کمبود شدید لباس تحمیل می‌کند.

این نهاد همچنین خواستار گشایش تحقیقات بین‌المللی درباره شرایط شیوع بیماری‌ها در زندان‌های اسرائیل و پاسخگو کردن مسئولان این وضعیت شد.

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی، شمار اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل حدود ۹۵۰۰ نفر است که کودکان و زنان نیز در میان آنان حضور دارند.


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