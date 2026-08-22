دعاهای امام زمان(عج)؛ بخش اول: معارف ناشناخته ادعیه مهدوی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در میان منابع اسلامی و شیعی، دعاهای مرتبط با امام زمان(عج) را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: دعاهای مهدوی درباره امام زمان(عج) ـ مانند دعای «عهد» که از امام صادق(ع) روایت شده و با عبارت «اَللّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظیمِ» آغاز می‌شود و مضمون اصلی آن تجدید عهد و بیعت روزانه با حضرت است ـ و دعاهای منقول از امام زمان(عج)، مانند دعای معروف «افتتاح» که از طریق محمد بن عثمان، دومین نایب خاص امام زمان(عج)، از ایشان نقل شده است.

اگرچه هر دو دسته از دعاهای مهدوی، نکات و معارف فراوانی درباره موضوعات مرتبط با مهدویت را دربر دارند، محور این نوشته دعاهای منقول از امام زمان(عج) در موضوعات مختلف است که از طریق منابع روایی در اختیار شیعیان قرار گرفته‌اند. در این میان، توجه به این نکته ضروری است که امام زمان(عج) امام حیّ و حاضر در عصر کنونی است و دعاهای منقول از ایشان، از جمله میراث روایی و معنوی شیعه به شمار می‌روند که در دوران غیبت در اختیار پیروان آن حضرت قرار گرفته‌اند.

برخی از پژوهشگران معاصر در تألیفات خود، بیش از ۸۸ دعا را به عنوان دعاهای منقول از امام زمان(عج) گردآوری کرده‌اند که علاقه‌مندان می‌توانند برای نمونه به کتاب «الصحیفه الجامعه المهدویه» تألیف علامه محمدباقر موحد ابطحی مراجعه کنند.

از مشهورترین و مفصل‌ترین دعاهای منقول از امام زمان(عج)، دعای «افتتاح» است. این دعا که از طریق محمد بن عثمان، نایب دوم امام زمان(عج)، روایت شده، در مهم‌ترین کتاب‌های دعایی شیعه، از جمله «مصباح المتهجد» شیخ طوسی، «اقبال الاعمال» سید بن طاووس، «زاد المعاد» علامه مجلسی و «مفاتیح الجنان» شیخ عباس قمی نقل شده است؛ امری که نشان‌دهنده جایگاه و شهرت این دعا در میان عالمان و منابع دعایی شیعه است.

در میان دعاهای منقول از امام زمان(عج)، پنج دعا در موضوع نماز ـ از پیش از تکبیر نماز تا تعقیبات پس از آن ـ، چهار دعا مرتبط با ماه رجب، یک دعا مرتبط با روز مبعث و مجموعه‌ای از دعاها برای نواب اربعه دیده می‌شود. همچنین دعاهایی برای برخی از عالمان برجسته شیعه، مانند شیخ مفید، محمد بن جعفر قمی، ابراهیم بن مهزیار و علی بن الحسین بابویه، پدر شیخ صدوق، نقل شده است.

یکی از دعاهای منقول از امام زمان(عج) که برای گشایش امور و رفع مشکلات و سختی‌ها نقل شده، دعای «یا مَن إذا تضایقت الأمور» است؛ دعایی که از جمله ادعیه مورد توجه آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای و شهید سیدحسن نصرالله بود و ایشان بر خواندن آن تأکید و توصیه داشتند. این دعا چنین است:

«یا مَنْ اِذا تَضایَقَتِ اْلاُمُورُ فَتَحَ لَنا باباً لَمْ تَذْهَبْ اِلَیْهِ اْلاَوْهامُ، فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَافْتَحْ لاِمُورِیَ الْمُتَضایِقَةِ باباً لَمْ یَذْهَبْ اِلَیْهِ وَهْمٌ، یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ»

مضمون دعا چنین است: «ای کسی که هرگاه امور در تنگنا قرار می‌گیرد، دری به روی ما می‌گشایی که اوهام و اندیشه‌ها به آن راه نمی‌یابند؛ بر محمد و خاندان محمد(ص) درود فرست و برای امور دشوار و در تنگنای من، دری بگشا که هیچ وهم و اندیشه‌ای به آن راه نیافته باشد؛ ای مهربان‌ترین مهربانان.»

در بخش بعدی، دعاهای ائمه معصومین(ع) درباره امام زمان(عج) بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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