بقایی: روابط ایران و افغانستان بدون رسمیت شناسی طالبان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز (دوشنبه ۲۶ مرداد) در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره شروط ایران برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان پس از پنج سال حاکمیت این گروه گفت: «رابطه ایران و افغانستان در حوزههای مختلف روابط خوبی است.»
وی افزود: دو کشور همسایه، مسلمان و دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی بیشمار باید بتوانند نگرانیهای یکدیگر را در تعاملات خود لحاظ کنند و از ظرفیتهای مختلف اقتصادی و تجاری استفاده نمایند.
بقایی با تأکید بر ادامه مناسبات تهران و کابل تصریح کرد: «ما فارغ از بحث شناسایی، مناسبات خود را با افغانستان در حوزههای مختلف ادامه دادیم و ادامه خواهیم داد.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره موضوع شناسایی حکومت امارت اسلامی نیز گفت: «موضوع شناسایی یک بحث حقوقی-سیاسی است. هر زمان که به جمعبندی برسیم، در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ ولی این موضوع نباید باعث شود که ما در حوزههای مختلف روابط را ادامه ندهیم یا روابط را تقویت نکنیم.»
ایران پیشتر تشکیل دولت فراگیر را یکی از شروط به رسمیت شناختن طالبان اعلام کرده بود، اما بقایی در این نشست به شروط جدید مشخصی اشاره نکرد و بر ادامه همکاریهای عملی تأکید داشت.
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