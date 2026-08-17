به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتخابات داخلی لیکود از صبح امروز با مشارکت بیش از ۱۴۰ هزار عضو این حزب در سراسر سرزمین‌های اشغالی آغاز شده و رأی‌گیری تا ساعت ۲۱ ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش «اسرائیل هیوم»، نتایج اولیه پس از پایان رأی‌گیری اعلام می‌شود و سرنوشت سیاسی شمار زیادی از نمایندگان و وزرای لیکود به نتیجه این رقابت وابسته است. با توجه به کرسی‌هایی که بنیامین نتانیاهو برای برخی افراد رزرو کرده، حدود ۴۰ نماینده و وزیر عملاً برای ۱۵ جایگاه رقابت می‌کنند؛ رقابتی که در داخل حزب به «حمام خون سیاسی» شهرت یافته است.

این روزنامه همچنین از افزایش نارضایتی در میان اعضای لیکود نسبت به عملکرد نمایندگان کنونی خبر داد. در این میان، نام «تالی گوتلیو» که خارج از سازوکار ائتلاف‌ها و معاملات درون‌حزبی فعالیت کرده، بیش از گذشته مطرح شده و نظرسنجی‌ها احتمال حضور او در جمع ۱۰ نفر نخست را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، «مری ریگف»، وزیر حمل‌ونقل و از چهره‌های برجسته زن لیکود، برای حفظ جایگاه خود در فهرست تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده است. برخی اعضای جوان حزب نیز نسبت به عملکرد نمایندگان در دوره کنونی ابراز ناامیدی کرده‌اند.

به نوشته «اسرائیل هیوم»، تصمیم نتانیاهو برای رزرو کرسی‌هایی برای «یسرائیل کاتس» و «حاییم کاتس» نیز به انتقادهایی درباره تأثیر معاملات و ائتلاف‌های درون‌حزبی دامن زده است. نتانیاهو پس از اعلام نتایج انتخابات داخلی همچنان از امکان اختصاص برخی کرسی‌ها به چهره‌های جدید برخوردار خواهد بود؛ اقدامی که گفته می‌شود با هدف جذب رأی‌دهندگان دورشده از لیکود انجام می‌شود.

این روزنامه همچنین به شکاف میان بدنه سنتی لیکود و رأی‌دهندگانی اشاره کرده که خواهان تشکیل دولت وحدت، پیروزی در جنگ و پرهیز از گشودن جبهه‌های داخلی جدید هستند؛ روندی که به گفته این رسانه، می‌تواند جهت‌گیری آینده حزب حاکم و حتی رویکرد دولت بعدی درباره تعیین ۹ قاضی جدید دیوان عالی را تحت تأثیر قرار دهد.

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