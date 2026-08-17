به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتابی که به قلم «الی کلیفتون»، روزنامهنگار تحقیقی، و «ایان لوستیک»، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی و متخصص مسائل خاورمیانه، نوشته شده، ۱۱ اوت منتشر شده و توجه گستردهای را به خود جلب کرده است.
نویسندگان با بازخوانی دیدگاههای «یحزقیل درور»، استاد بازنشسته دانشگاه اسرائیلی، به کتاب او با عنوان «دولتهای دیوانه؛ یک مشکل راهبردی غیرمتعارف» اشاره میکنند که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد. درور در این اثر، دشمنان اسرائیل را «دیوانه» توصیف کرده و بر اساس این برداشت، استفاده از ابزارهایی همچون جنگ پیشگیرانه، تخریب و حتی نابودی را قابل توجیه دانسته بود.
کلیفتون و لوستیک با گذشت بیش از پنج دهه از انتشار اثر درور، این پرسش را مطرح میکنند که معیارهای وی برای شناسایی یک دولت «دیوانه» تا چه اندازه درباره خود اسرائیل صدق میکند. از جمله این معیارها، پیگیری مستمر اهدافی است که به دیگران آسیب میرساند، اصرار بر تحقق این اهداف و ادعای برتری اخلاقی همزمان با نقض آشکار هنجارهای اخلاقی و حقوقی بینالمللی.
نویسندگان همچنین با اشاره به گرایش فزاینده اسرائیل به راست افراطی، این روند را در ترکیب کنست نیز قابل مشاهده دانسته و از افزایش سریع نمایندگان اردوگاه راست و کاهش شدید سهم جریان چپ در دهههای اخیر سخن گفتهاند.
این دو نویسنده در نهایت هشدار میدهند که اگر اسرائیل بر اساس معیارهای مطرحشده در کتاب درور، «دولتی دیوانه» تلقی شود، موفقیت لابی اسرائیل در آمریکا میتواند سیاست واشنگتن در قبال تلآویو را نیز به مسیری مشابه سوق دهد؛ مسیری که به اعتقاد آنان میتواند برای منافع آمریکا و جهان خطرناک باشد.
آنان همچنین به انتخابات سال ۲۰۲۲ اشاره کرده و مینویسند که پس از آن، ۶۳ عضو کنست دارای مواضعی در طیف راست افراطی درباره مسئله «مرزهای اسرائیل» بودند.
...........
پایان پیام
نظر شما