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گزارش از تشدید فشارها بر اسرای فلسطینی در انفرادی «جانوت»

۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷
کد مطلب: 1853512
گزارش از تشدید فشارها بر اسرای فلسطینی در انفرادی «جانوت»

دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطینی از شرایط سخت و تداوم نقض حقوق اسرای فلسطینی در بخش انفرادی زندان «جانوت» خبر داد و اعلام کرد که کمبود شدید غذا، پوشاک و مواد بهداشتی، بدرفتاری، ضرب‌وشتم و محرومیت از خواب از جمله فشارهایی است که بر این اسرا اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطینی، اسرای محبوس در انفرادی «جانوت» با کمبود شدید مواد غذایی، لباس و لوازم بهداشتی مواجه هستند و علاوه بر بدرفتاری و خشونت مستقیم، ضرب‌وشتم و هل دادن نیز علیه آنان اعمال می‌شود.

همچنین مأموران زندان با کوبیدن مکرر به درها و پنجره‌ها در ساعات شب، عمداً آرامش و خواب اسرا را مختل می‌کنند.

دفتر اطلاع‌رسانی اسرا همچنین اعلام کرد که زمان هواخوری در بخش انفرادی بسیار محدود است و در برخی موارد به تنها ۱۵ دقیقه در هر دو روز می‌رسد. محدودیت در دسترسی به مواد شوینده و بهداشتی، استحمام با آب گرم و اصلاح سر و صورت، کمبود لباس و پایین بودن میزان و کیفیت غذا از دیگر مشکلات اعلام‌شده است.

در حال حاضر مهند شریم، عباس السید، جمال الهور، اسلام حامد و رزق رجوب در انفرادی «جانوت» نگهداری می‌شوند و عبدالله البرغوثی و مناضل انفیعات نیز به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.

دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطینی با درخواست از نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه برای مداخله فوری، خواستار اعمال فشار برای بهبود شرایط اسرای زندان «جانوت» و پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال آنچه این دفتر «جنایت علیه اسرا» توصیف کرده، شد.

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