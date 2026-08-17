به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ دکتر ماهر عبدالرازق، رئیس انجمن اصلاح و وحدت، ضمن دریافت این کمک‌ها از انجمن «وتعاونوا» و حاج ابوالفضل شومان، از تداوم حمایت‌های بشردوستانه این مجموعه از خانواده‌های نیازمند عکار قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی لبنان، همکاری میان دو انجمن را نمونه‌ای از همبستگی و همیاری میان مردم یک کشور دانست.

عبدالرزاق با تأکید بر اهمیت این کمک‌ها گفت ارزش معنوی آن برای مردم عکار زمانی بیشتر می‌شود که این مساعدت‌ها از سوی مردم جنوب لبنان و در شرایطی صورت می‌گیرد که این منطقه با پیامدهای جنگ، ویرانی و آوارگی مواجه است.

وی این اقدام را نمادی از برادری ملی و جلوه‌ای از روحیه ایثار و کمک‌رسانی مردم جنوب به دیگر مناطق لبنان توصیف کرد و افزود که همبستگی اجتماعی در شرایط کنونی، وظیفه‌ای انسانی، اخلاقی، دینی و ملی است.

رئیس انجمن اصلاح و وحدت همچنین با اشاره به ادامه ایستادگی مردم جنوب لبنان، گفت: «صمود مردم جنوب، عزت ما در عکار و کرامت همه لبنان است؛ دردهای جنوب، دردهای ما و مقاومت آن‌ها، مقاومت ماست.»

وی در پایان تأکید کرد که عکار و جنوب، یک قلب و یک وطن هستند و تقویت فرهنگ همیاری، رحمت و همکاری میان مردم لبنان می‌تواند این کشور را برای عبور از بحران‌ها و مقابله با چالش‌ها منسجم‌تر و قدرتمندتر کند.

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