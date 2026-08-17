به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یدیعوت آحارونوت» نوشت: ایتامار آیشنر، تحلیلگر سیاسی این روزنامه، با استناد به گزارش مرکز تحقیقات و اطلاعات کنست نوشت شمار صهیونیست‌های بازگشته از خارج از حدود ۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۸۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده که پایین‌ترین میزان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

این در حالی است که میانگین سالانه بازگشت‌کنندگان در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود ۹۳۰۰ نفر و در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ حدود ۷۴۰۰ نفر بوده است. همزمان، آمارهای رسمی از افزایش شمار افرادی که سرزمین‌های اشغالی را ترک می‌کنند، حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، کاهش بازگشت‌کنندگان تأثیر مستقیمی بر تراز منفی مهاجرت در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ داشته و شمار افراد خارج‌شده از این رژیم در این دوره حدود ۱۴۰ هزار نفر بیشتر از مهاجران ورودی بوده است.

گزارش کنست همچنین مجموعه‌ای از موانع اقتصادی، اداری و اجتماعی را از عوامل دشوار شدن بازگشت عنوان کرده است؛ از جمله حمایت‌های محدودتر نسبت به مهاجران جدید، مشکلات مسکن و اشتغال، دوره انتظار تا شش‌ماهه برای دریافت خدمات بیمه درمانی و دشواری ادغام فرزندان بازگشته در نظام آموزشی.

در همین حال، گیلاد کاریو، رئیس کمیته مهاجرت، جذب و امور یهودیان خارج از کشور در کنست، از دولت رژیم صهیونیستی به دلیل نداشتن برنامه راهبردی برای مقابله با روند مهاجرت معکوس انتقاد کرد.

وی گفت دولت به‌رغم برگزاری نشست‌های متعدد درباره این موضوع، هنوز نهاد مشخصی را برای مدیریت موج فزاینده مهاجرت معکوس تعیین نکرده و برنامه پنج‌ساله‌ای برای تشویق بازگشت صهیونیست‌های مقیم خارج تدوین نکرده است؛ موضوعی که به گفته وی در شرایط جنگ و تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

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