علی الطاهر؛ گره راهبردی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتفاعات علی الطاهر به دلیل اشراف بر مناطق گسترده‌ای از جنوب لبنان، به‌ویژه نبطیه و اطراف آن، از اهمیت نظامی ویژه‌ای برخوردار است.

گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی از تداوم حملات و تلاش‌های مهندسی برای شناسایی و تخریب تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی در این منطقه حکایت دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رویکرد رژیم صهیونیستی صرفاً به حملات هوایی محدود نیست و ابعاد زمینی و مهندسی نیز پیدا کرده است.

در همین حال، گزارش‌هایی درباره آماده‌سازی ارتش رژیم صهیونیستی برای انفجار گسترده برخی تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی در منطقه منتشر شده است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مذاکرات درباره عقب‌نشینی نیروهای صهیونیستی و استقرار ارتش لبنان در جنوب ادامه دارد.

لبنان با وارد کردن علی الطاهر به سازوکارهای مورد توافق مخالفت کرده است؛ چرا که بیم آن می‌رود این منطقه از موضوع عقب‌نشینی به اهرمی برای تحمیل شروط جدید امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی تبدیل شود.

از سوی دیگر، طرح موضوع باقی ماندن نیروهای صهیونیستی در جنوب لبنان و آماده‌سازی سناریوهایی برای پیشروی و کنترل مناطق بیشتر، نگرانی‌ها درباره تلاش تل‌آویو برای ایجاد یک حضور امنیتی بلندمدت را افزایش داده است.

با این حال، شواهد موجود به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره تصمیم قطعی رژیم صهیونیستی برای اجرای عملیات زمینی گسترده در علی الطاهر کافی نیست. در این میان، موضع آمریکا نیز می‌تواند در تعیین سطح و دامنه اقدامات آینده تل‌آویو نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

بر این اساس، علی الطاهر دیگر صرفاً یک موقعیت جغرافیایی یا هدف نظامی برای رژیم صهیونیستی نیست، بلکه به گرهی همزمان نظامی، امنیتی و سیاسی در جنوب لبنان تبدیل شده است.

تل‌آویو می‌کوشد با تخریب زیرساخت‌های مورد ادعای خود، از بازسازی توان نظامی در این منطقه جلوگیری کند، در حالی که لبنان بر عقب‌نشینی بدون شروط جدید تأکید دارد. از این رو، نحوه تعیین تکلیف علی الطاهر می‌تواند یکی از نشانه‌های مهم برای مشخص شدن شکل حضور یا عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در مرحله آینده باشد.

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