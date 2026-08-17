به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه ملی «جبهه مغربی حمایت از فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی» با صدور بیانیه‌ای، ادامه روند عادی‌سازی روابط میان دولت مغرب و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

این جبهه با اشاره به جنگ غزه و ادامه حملات علیه فلسطینیان در غزه، کرانه باختری و قدس، همچنین تجاوزات علیه لبنان و سوریه، تأکید کرد که مردم مغرب همچنان از آرمان فلسطین حمایت می‌کنند.

این جبهه همچنین نسبت به گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی هشدار داد و انتقال دفتر موسوم به «دفتر ارتباط اسرائیل» در رباط به خیابانی به نام «شهید مهدی بن‌برکه» را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرد.

مخالفان عادی‌سازی معتقدند قرار گرفتن این دفتر در خیابانی که نام یکی از چهره‌های تاریخی مبارزات مغرب را بر خود دارد، به منزله تعرض به حافظه مبارزاتی مردم این کشور است.

عبدالاله بن عبدالسلام، از رهبران جبهه مغربی حمایت از فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی، نیز تأکید کرد که حضور هرگونه نمایندگی رژیم صهیونیستی در خاک مغرب با خواست بخش‌هایی از جامعه این کشور در تضاد است.

دبیرخانه ملی این جبهه در پایان بر مخالفت با تمامی اشکال عادی‌سازی، مخالفت با رزمایش‌های مشترک با رژیم صهیونیستی و ضرورت هماهنگی جریان‌های مخالف عادی‌سازی برای حمایت از مردم فلسطین تأکید کرد.

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