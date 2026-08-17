به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسمات جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در محلههای وادیالعنب، الکساره، وادیالسدره، الرساله شرقیه، الشقائق، التیسیر شرقیه، الغدیر شرقیه، المطرحیه و الإحسان برگزار شد و شماری از مسئولان محلی، نمایندگان مجلس، فعالان فرهنگی، شیوخ، بزرگان محلهها و شخصیتهای اجتماعی در آن حضور داشتند. از جمله حاضران میتوان به اسماعیل السماوی، یحیی المهدی، سامی شرفالدین، شرف الوارث و یحیی الشاحذی اشاره کرد.
سخنرانان این برنامهها، میلاد پیامبر اکرم(ص) را فرصتی برای بازخوانی سیره و آموزههای پیامبر اسلام(ص) و تجدید پیوند با ارزشهایی همچون برادری، رحمت، همبستگی و نیکوکاری دانستند.
آنان همچنین نسبت به تلاش دشمنان برای تحریف مناسبتهای اسلامی و دور کردن مسلمانان از هویت ایمانی خود هشدار دادند و پایبندی به این هویت را عاملی برای تقویت روحیه مقاومت در برابر دشمنان عنوان کردند.
این شبهای فرهنگی با اجرای سرود، شعر برنامههای مرتبط با میراث مردمی و تجلیل نمادین از خانوادههای شهدا همراه بود.
مسئولان و سخنرانان همچنین از مردم خواستند در برنامههای میلاد پیامبر(ص) مشارکت گسترده داشته باشند و در مراسم مرکزی این مناسبت که دوازدهم ربیعالاول در میدان السبعین برگزار خواهد شد، حضور پیدا کنند.
.
.............
پایان پیام
نظر شما