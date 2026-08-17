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برگزاری مراسم میلاد پیامبر(ص) و تجمع اعتراضی در شهرستان حمدان استان صنعا + تصاویر

۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۲
کد مطلب: 1853528
برگزاری مراسم میلاد پیامبر(ص) و تجمع اعتراضی در شهرستان حمدان استان صنعا + تصاویر

همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) در شهرستان حمدان استان صنعا، مسئولان و کارکنان دستگاه‌های قضایی و امنیتی این منطقه بر ضرورت تقویت ارزش‌های نبوی تأکید کردند و در ادامه، تجمعی اعتراضی در محکومیت آنچه توهین‌های مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی به قرآن کریم خوانده شد، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم جشن میلاد پیامبر(ص) توسط دادگاه، دادستانی و ادارات امنیت و راهنمایی و رانندگی شهرستان حمدان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور شماری از مسئولان محلی برگزار شد، عبده کثیر، مدیر شهرستان حمدان، بر اهمیت گرامیداشت میلاد پیامبر(ص) و بهره‌گیری از سیره ایشان برای تقویت ارزش‌های اخلاقی و دینی تأکید کرد و گفت مردم یمن همواره در حمایت از پیامبر اسلام(ص) پیشگام بوده‌اند.

 در ادامه این مراسم، قاضی عبدالعزیز الانسی، رئیس دادگاه حمدان، خواستار مقابله با جریان‌هایی شد که برگزاری مراسم میلاد پیامبر(ص) را بدعت می‌دانند.

حمدان عسکر، فعال فرهنگی، نیز از حاضران خواست این مناسبت را فرصتی برای تقویت همبستگی، شفقت و اخلاق نبوی در جامعه قرار دهند.

در بخش دیگری از این برنامه، کمیته بسیج عمومی منطقه شملان به همراه شرکت‌کنندگان تجمعی اعتراضی در محکومیت آنچه «توهین‌های مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی به قرآن کریم» عنوان شد، برگزار کردند.

در بیانیه پایانی این تجمع، ضمن محکومیت این اقدامات، بر حمایت از نیروهای مسلح یمن و ادامه سیاست «محاصره در برابر محاصره» تأکید و از حملات موشکی و هوایی علیه مواضع و تجمعات نظامی عربستان سعودی و نیروهای همسو با آن تمجید شد.

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برگزاری مراسم میلاد پیامبر(ص) و تجمع اعتراضی در شهرستان حمدان استان صنعا + تصاویر

برگزاری مراسم میلاد پیامبر(ص) و تجمع اعتراضی در شهرستان حمدان استان صنعا + تصاویر

برگزاری مراسم میلاد پیامبر(ص) و تجمع اعتراضی در شهرستان حمدان استان صنعا + تصاویر

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