به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در کالیفرنیا، «عایشه وهاب» که از منتقدان جنگ غزه و کمکهای آمریکا به رژیم صهیونیستی است، با حمایت مالی گسترده جریانهای نزدیک به آیپک روبهرو شده است.
بر اساس این گزارش، بازوی سیاسی آیپک موسوم به «پروژه دموکراسی متحد» حدود ۲.۵ میلیون دلار برای حمایت از رقیب وهاب و تبلیغات علیه او هزینه کرده است؛ این در حالی است که وهاب در انتخابات مقدماتی با اختلاف قابل توجهی از رقیب خود پیش افتاده بود.
وهاب جنگ غزه را «نسلکشی» توصیف کرده و با کمکهای بدون قیدوشرط آمریکا به رژیم صهیونیستی مخالفت کرده است.
در نیوهمپشایر نیز «کاریشما منظور» با مواضعی مشابه، در رقابت مقدماتی دموکراتها برای مجلس سنا، موضوع نفوذ لابیهای سیاسی و نقش پول در سیاست خارجی آمریکا را به یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی خود تبدیل کرده است. منظور نیز از حمایت آمریکا از اسرائیل انتقاد کرده و جنگ غزه را نسلکشی خوانده است.
این رقابتها به ایالتهای کالیفرنیا و نیوهمپشایر محدود نیست و در فلوریدا نیز «اولیور لارکین»، فعال سوسیالدموکرات، با انتقاد از آیپک و حمایت آمریکا از اسرائیل وارد رقابت انتخاباتی شده است.
در همین حال، آیپک پیشتر دهها میلیون دلار برای حمایت از «هالی استیونز» در انتخابات مقدماتی سنا در میشیگان هزینه کرده بود؛ اما او با اختلافی اندک مقابل «عبدالرحمن السید» شکست خورد.
این تحولات نشان میدهد جنگ غزه و نقش لابیهای حامی اسرائیل در حال تبدیل شدن به یکی از موضوعات اثرگذار در منازعات داخلی حزب دموکرات و انتخابات پیشروی آمریکا است.
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