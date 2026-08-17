به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد: «هدف اصلی و همیشگی این است که ایران به هیچ شکل و در هیچ شرایطی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.» این اظهارات جدیدترین موضع‌گیری ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و پایان جنگ میان واشنگتن و تهران با پیشرفت محسوسی همراه نبوده است.

گزارش‌های امروز نیز از تداوم اختلافات و افزایش فشارهای سیاسی در ارتباط با مذاکرات ایران و آمریکا حکایت دارد.

ترامپ در حالی بر موضوع سلاح هسته‌ای ایران تأکید کرده که موضع واشنگتن درباره آینده مذاکرات و نحوه پایان درگیری همچنان با ابهام همراه است.

در همین حال، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارات دیگری درباره مذاکرات مرتبط با تنگه هرمز نیز مواضعی تهدیدآمیز اتخاذ کرده است؛ موضوعی که بر پیچیدگی شرایط منطقه و مسیر دیپلماسی افزوده است.

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