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ترامپ: ایران به هیچ‌وجه نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد

۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۵
کد مطلب: 1853539
ترامپ: ایران به هیچ‌وجه نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، هدف اصلی واشنگتن است؛ اظهاراتی که همزمان با توقف پیشرفت در تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد: «هدف اصلی و همیشگی این است که ایران به هیچ شکل و در هیچ شرایطی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.» این اظهارات جدیدترین موضع‌گیری ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و پایان جنگ میان واشنگتن و تهران با پیشرفت محسوسی همراه نبوده است.

گزارش‌های امروز نیز از تداوم اختلافات و افزایش فشارهای سیاسی در ارتباط با مذاکرات ایران و آمریکا حکایت دارد.

ترامپ در حالی بر موضوع سلاح هسته‌ای ایران تأکید کرده که موضع واشنگتن درباره آینده مذاکرات و نحوه پایان درگیری همچنان با ابهام همراه است.

در همین حال، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارات دیگری درباره مذاکرات مرتبط با تنگه هرمز نیز مواضعی تهدیدآمیز اتخاذ کرده است؛ موضوعی که بر پیچیدگی شرایط منطقه و مسیر دیپلماسی افزوده است.

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نظرات

  • ۹ IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
    اولا ایشون خر کی باشه که بگه ایران نباید هسته ای داشته باشه ثانیا ایران سلاح هسته‌ای رو حرام میدونه ثالثا این مقامات کافر آمریکا و اسرائیل بارها اعتراف کردند هدفشون سلاح هسته ای و غیره نیست هدفشون نابودی و تجزیه ایران هست رابعا ایران اگر میخواست سلاح اتمی بسازه خیلی وقت پیش هم میتونست بسازه و صدتا گنده تر از ترامپ هم نمیتونستن جلوی ایران رو بگیرن
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